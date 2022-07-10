https://ria.ru/20220710/ukraina-1801508401.html

"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины

"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины - РИА Новости, 10.07.2022

"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость об увольнении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Многие сочли это событие долгожданным и не смогли... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T10:36

2022-07-10T10:36

2022-07-10T10:36

в мире

андрей мельник

владимир зеленский

степан бандера

киев

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германия

bild

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость об увольнении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Многие сочли это событие долгожданным и не смогли сдержать радостных эмоций."В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии", — отметил Heinz R."Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы", — считает Andreas A."Пока, надеюсь, больше не увидимся!" — написала Claudia K."Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть", — выразил мнение Andreas B."Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры", — сыронизировал Daniel D."Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!" — поделился эмоциями Gordon"Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!" — написала Sabine M."Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата", — подытожили читатели.Накануне Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. О том, что дипломата могут освободить от должности, а затем назначить его замглавы внешнеполитического ведомства Укарины, ранее сообщило издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.Публикация появилась на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

https://ria.ru/20220704/bandera-1800039545.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

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Станислав Ванд

в мире, андрей мельник, владимир зеленский, степан бандера, киев, украина, германия, bild