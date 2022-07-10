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"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины - РИА Новости, 10.07.2022
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"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины
"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины - РИА Новости, 10.07.2022
"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость об увольнении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Многие сочли это событие долгожданным и не смогли... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:36
2022-07-10T10:36
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
степан бандера
киев
украина
германия
bild
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость об увольнении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Многие сочли это событие долгожданным и не смогли сдержать радостных эмоций."В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии", — отметил Heinz R."Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы", — считает Andreas A."Пока, надеюсь, больше не увидимся!" — написала Claudia K."Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть", — выразил мнение Andreas B."Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры", — сыронизировал Daniel D."Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!" — поделился эмоциями Gordon"Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!" — написала Sabine M."Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата", — подытожили читатели.Накануне Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. О том, что дипломата могут освободить от должности, а затем назначить его замглавы внешнеполитического ведомства Укарины, ранее сообщило издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.Публикация появилась на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
https://ria.ru/20220704/bandera-1800039545.html
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, степан бандера, киев, украина, германия, bild
10:36 10.07.2022
 
"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины

Читатели Die Welt обрадовались увольнению посла Украины в Германии Мельника

© Фото : MFA of UkraineЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость об увольнении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Многие сочли это событие долгожданным и не смогли сдержать радостных эмоций.
"В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии", — отметил Heinz R.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:35
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
"Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы", — считает Andreas A.
"Пока, надеюсь, больше не увидимся!" — написала Claudia K.
"Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть", — выразил мнение Andreas B.
"Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры", — сыронизировал Daniel D.
"Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!" — поделился эмоциями Gordon
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 11:15
В правительстве Германии раскритиковали посла Украины за слова о Бандере
"Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!" — написала Sabine M.
"Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата", — подытожили читатели.
Накануне Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. О том, что дипломата могут освободить от должности, а затем назначить его замглавы внешнеполитического ведомства Укарины, ранее сообщило издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.
Публикация появилась на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 08:00
Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма
 
В миреАндрей МельникВладимир ЗеленскийСтепан БандераКиевУкраинаГерманияBild
 
 
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