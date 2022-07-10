"Надеюсь, больше не увидимся": немцы обрадовались увольнению посла Украины
Читатели Die Welt обрадовались увольнению посла Украины в Германии Мельника
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость об увольнении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Многие сочли это событие долгожданным и не смогли сдержать радостных эмоций.
"В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии", — отметил Heinz R.
"Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы", — считает Andreas A.
"Пока, надеюсь, больше не увидимся!" — написала Claudia K.
"Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть", — выразил мнение Andreas B.
"Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры", — сыронизировал Daniel D.
"Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!" — поделился эмоциями Gordon
"Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!" — написала Sabine M.
"Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата", — подытожили читатели.
Накануне Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. О том, что дипломата могут освободить от должности, а затем назначить его замглавы внешнеполитического ведомства Укарины, ранее сообщило издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.
Публикация появилась на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".