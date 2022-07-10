https://ria.ru/20220710/turisty-1801201044.html

Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году

Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году - РИА Новости, 10.07.2022

Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году

Эксперты составили рейтинг направлений, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T06:27

2022-07-10T06:27

2022-07-10T06:27

туризм

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москва

санкт-петербург

сочи

авиабилеты

калининград

туризм

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг направлений, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.По данным аналитиков, в первом полугодии россияне в основном путешествовали по стране: таких — 87 процентов. Самыми популярными стали поездки в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Суммарно в эти города было оформлено 43 процента авиабилетов.Также в рейтинг попали Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Новосибирск, Красноярск.Уточняется, что средние траты на авиабилеты у туристов составили 7 575 рублей с человека в одну сторону.

https://ria.ru/20220707/puteshestviya-1800702161.html

москва

санкт-петербург

сочи

калининград

минеральные воды

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, авиабилеты, калининград, туризм, минеральные воды, туристы, отдых