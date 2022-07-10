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Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году - РИА Новости, 10.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220710/turisty-1801201044.html
Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году
Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году - РИА Новости, 10.07.2022
Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году
Эксперты составили рейтинг направлений, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T06:27
2022-07-10T06:27
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
сочи
авиабилеты
калининград
туризм
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг направлений, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.По данным аналитиков, в первом полугодии россияне в основном путешествовали по стране: таких — 87 процентов. Самыми популярными стали поездки в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Суммарно в эти города было оформлено 43 процента авиабилетов.Также в рейтинг попали Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Новосибирск, Красноярск.Уточняется, что средние траты на авиабилеты у туристов составили 7 575 рублей с человека в одну сторону.
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Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, авиабилеты, калининград, туризм, минеральные воды, туристы, отдых
06:27 10.07.2022
 
Эксперты узнали, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году

Эксперты Туту.ру составили рейтинг самых популярных у туристов авианаправлений в этом году

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг направлений, куда чаще всего летали самостоятельные туристы в этом году, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
По данным аналитиков, в первом полугодии россияне в основном путешествовали по стране: таких — 87 процентов. Самыми популярными стали поездки в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Суммарно в эти города было оформлено 43 процента авиабилетов.
Также в рейтинг попали Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Новосибирск, Красноярск.
Уточняется, что средние траты на авиабилеты у туристов составили 7 575 рублей с человека в одну сторону.
Тверь. Туристический автобус - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 03:52Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваСанкт-ПетербургСочиАвиабилетыКалининградТуризмМинеральные ВодытуристыОтдых
 
 
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