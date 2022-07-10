Рейтинг@Mail.ru
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220710/samolet-1801506532.html
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине - РИА Новости, 10.07.2022
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине
Самолет Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний", выполнявший полет по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:23
2022-07-10T10:23
в мире
гейдар алиев (политик)
баку
москва
airbus a340
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_72e112facc5095f5cd6042aa9db35d58.jpg
БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Самолет Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний", выполнявший полет по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в воскресенье в авиакомпании."Капитан рейса J2 807 Баку - Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине. Самолет... благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 (08:11 мск - ред.)", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажиров задержанных рейсов Баку - Москва и Москва - Баку разместят в отеле и обеспечат всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна.
https://ria.ru/20220709/su-25-1801394327.html
баку
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ec27ffb8796b9438b06939b2dfb89b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гейдар алиев (политик), баку, москва, airbus a340
10:23 10.07.2022
 
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине

Самолет Airbus A340, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Самолет Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний", выполнявший полет по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в воскресенье в авиакомпании.
"Капитан рейса J2 807 Баку - Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине. Самолет... благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 (08:11 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
Российские самолеты сбили в Николаевской области два украинских Cу-25
Добавляется, что пассажиров задержанных рейсов Баку - Москва и Москва - Баку разместят в отеле и обеспечат всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна.
 
В миреГейдар Алиев (политик)БакуМоскваAirbus A340
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала