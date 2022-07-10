https://ria.ru/20220710/samolet-1801506532.html
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине - РИА Новости, 10.07.2022
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине
Самолет Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний", выполнявший полет по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:23
2022-07-10T10:23
2022-07-10T10:23
в мире
гейдар алиев (политик)
баку
москва
airbus a340
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БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Самолет Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний", выполнявший полет по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в воскресенье в авиакомпании."Капитан рейса J2 807 Баку - Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине. Самолет... благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 (08:11 мск - ред.)", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажиров задержанных рейсов Баку - Москва и Москва - Баку разместят в отеле и обеспечат всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна.
https://ria.ru/20220709/su-25-1801394327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гейдар алиев (политик), баку, москва, airbus a340
Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине
Самолет Airbus A340, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине