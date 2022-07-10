https://ria.ru/20220710/samolet-1801506532.html

Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине

Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине - РИА Новости, 10.07.2022

Самолет, летевший в Москву, вернулся в Баку по технической причине

Самолет Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний", выполнявший полет по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T10:23

2022-07-10T10:23

2022-07-10T10:23

в мире

гейдар алиев (политик)

баку

москва

airbus a340

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353706_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_72e112facc5095f5cd6042aa9db35d58.jpg

БАКУ, 10 июл - РИА Новости. Самолет Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний", выполнявший полет по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета Гейдар Алиев, сообщили в воскресенье в авиакомпании."Капитан рейса J2 807 Баку - Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине. Самолет... благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 (08:11 мск - ред.)", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажиров задержанных рейсов Баку - Москва и Москва - Баку разместят в отеле и обеспечат всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна.

https://ria.ru/20220709/su-25-1801394327.html

баку

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гейдар алиев (политик), баку, москва, airbus a340