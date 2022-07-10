https://ria.ru/20220710/restoran-1801497150.html

Российские рестораторы рассказали, как изменились вкусы посетителей

Российские рестораторы рассказали, как изменились вкусы посетителей - РИА Новости, 10.07.2022

Российские рестораторы рассказали, как изменились вкусы посетителей

Российские рестораторы регулярно оптимизируют меню, так, в последнее время в тренде у граждан слабоалкогольные коктейли, которые потеснили крепкое спиртное, а... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:47

2022-07-10T08:47

2022-07-10T10:42

общество

россия

mcdonald's corporation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801509076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43b145ca5bbe5f6532b99d5cb9d56d4e.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские рестораторы регулярно оптимизируют меню, так, в последнее время в тренде у граждан слабоалкогольные коктейли, которые потеснили крепкое спиртное, а также фаст-фуд, составляющий конкуренцию сложным блюдам, рассказали РИА Новости представители отрасли."Гости, в большинстве своем, перешли на слабоалкогольные коктейли и вино. Большинство относятся с понимаем к тому, что ассортимент алкогольной карты заметно поредел. В винной карте много замен, гости отдают предпочтение отечественному производителю, пробуют, оставляют отзывы", - сказала территориальный управляющий сетевого проекта "Villa Pasta", семейного ресторана "Tutta ia Vita" и ресторана грузинской кухни "Мзиури" Вера Садовникова."В целом россияне стали реже заказывать спиртное – мы наблюдаем тренд на безалкогольные напитки, в частности на различные чаи. "Якитория" уже обновила барное меню – в нем появилось больше качественных российских вин, которые также стали пользоваться большей популярностью", - сообщил директор по развитию компании-владельца Александр Муратов.Шеф-бартендер ресторана Folk Руслан Мингазов отметил рост популярности на коктейли, который, по его мнению, связан с повышением культуры пития в России и ростом профессионализма барменов. "Бармены перестали делать коктейли для того, чтобы удивить, а начали их делать для того, чтобы было вкусно пить. Сегодня уже меньше тех, кто использует в приготовлении какие-то "вырвиглазные" и очень сложно выговариваемые ингредиенты. Помимо этого бармены начали делать больше слабоалкогольных коктейлей", - сказал он.Многие рестораны в этом году, в связи с уходом McDonald's и других сетей быстрого питания, стали вводить в меню линейки быстрой еды. Так, "Шоколадница" ввела бургеры и тосты. С приходом лета там также стали расширять линейку холодных напитков. "На лето мы ввели холодный кофейный напиток - фраппе с разными вкусами, бамбл кофе. Также в нашем меню много ягодных и фруктовых смузи. Для любителей холодного чая у нас есть "айс ти", - добавили в "Шоколаднице".Садовникова также рассказала, что гости стали чаще интересоваться информацией, откуда рестораны завозят продукцию, и даже с кем сотрудничают. По ее словам, посетители также стали больше ценить быстро приготовленные простые блюда. "На фоне последних событий стала близка, как никогда, тема ЗОЖ, и зачастую гости выбирают салат вместо гамбургера. Хотя ничего не изменилось в желании получать свои заказы быстро. Люди ценят быстро приготовленные простые блюда из качественных продуктов", - указала она.Экзотика в менюРестораторы регулярно обновляют и расширяют ассортимент своих блюд, вводят новые позиции и находятся в поиске интересных и выгодных решений. В этом году они продолжают экспериментировать и предлагать гостям блюда с неклассическими сочетаниями продуктов."Если несколько лет назад экзотические блюда занимали не более 10% в общей доле заказов, то сейчас – не менее 20%. Один из наиболее заметных гастрономических трендов - стиль фьюжн – смешение различных кулинарных традиций, переосмысление привычных блюд и рецептов. У нас это например, мексиканские "такос" с азиатской начинкой", - рассказали в "Якитории".В новинках этого года и необычные блюда из картофеля. Так, в "Якитории" ввели блюда из батата, так называемого сладкого картофеля, а в сети ресторанов Black Star Burger появились бургеры на основе картофельных вафель с классической и вегетарианской котлетами, а также с уткой в сладком соусе. Еще одна новинка Black Star Burger - закрытый бургер "кордон блю" в панировке с сыром, который по внешнему виду напоминает котлету по-киевски.

https://ria.ru/20220708/fri-1801227324.html

https://ria.ru/20220702/brakonerstvo-1799668564.html

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, mcdonald's corporation