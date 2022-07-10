https://ria.ru/20220710/restoran-1801497150.html
Российские рестораторы рассказали, как изменились вкусы посетителей
Российские рестораторы рассказали, как изменились вкусы посетителей - РИА Новости, 10.07.2022
Российские рестораторы рассказали, как изменились вкусы посетителей
Российские рестораторы регулярно оптимизируют меню, так, в последнее время в тренде у граждан слабоалкогольные коктейли, которые потеснили крепкое спиртное, а... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:47
2022-07-10T08:47
2022-07-10T10:42
общество
россия
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские рестораторы регулярно оптимизируют меню, так, в последнее время в тренде у граждан слабоалкогольные коктейли, которые потеснили крепкое спиртное, а также фаст-фуд, составляющий конкуренцию сложным блюдам, рассказали РИА Новости представители отрасли."Гости, в большинстве своем, перешли на слабоалкогольные коктейли и вино. Большинство относятся с понимаем к тому, что ассортимент алкогольной карты заметно поредел. В винной карте много замен, гости отдают предпочтение отечественному производителю, пробуют, оставляют отзывы", - сказала территориальный управляющий сетевого проекта "Villa Pasta", семейного ресторана "Tutta ia Vita" и ресторана грузинской кухни "Мзиури" Вера Садовникова."В целом россияне стали реже заказывать спиртное – мы наблюдаем тренд на безалкогольные напитки, в частности на различные чаи. "Якитория" уже обновила барное меню – в нем появилось больше качественных российских вин, которые также стали пользоваться большей популярностью", - сообщил директор по развитию компании-владельца Александр Муратов.Шеф-бартендер ресторана Folk Руслан Мингазов отметил рост популярности на коктейли, который, по его мнению, связан с повышением культуры пития в России и ростом профессионализма барменов. "Бармены перестали делать коктейли для того, чтобы удивить, а начали их делать для того, чтобы было вкусно пить. Сегодня уже меньше тех, кто использует в приготовлении какие-то "вырвиглазные" и очень сложно выговариваемые ингредиенты. Помимо этого бармены начали делать больше слабоалкогольных коктейлей", - сказал он.Многие рестораны в этом году, в связи с уходом McDonald's и других сетей быстрого питания, стали вводить в меню линейки быстрой еды. Так, "Шоколадница" ввела бургеры и тосты. С приходом лета там также стали расширять линейку холодных напитков. "На лето мы ввели холодный кофейный напиток - фраппе с разными вкусами, бамбл кофе. Также в нашем меню много ягодных и фруктовых смузи. Для любителей холодного чая у нас есть "айс ти", - добавили в "Шоколаднице".Садовникова также рассказала, что гости стали чаще интересоваться информацией, откуда рестораны завозят продукцию, и даже с кем сотрудничают. По ее словам, посетители также стали больше ценить быстро приготовленные простые блюда. "На фоне последних событий стала близка, как никогда, тема ЗОЖ, и зачастую гости выбирают салат вместо гамбургера. Хотя ничего не изменилось в желании получать свои заказы быстро. Люди ценят быстро приготовленные простые блюда из качественных продуктов", - указала она.Экзотика в менюРестораторы регулярно обновляют и расширяют ассортимент своих блюд, вводят новые позиции и находятся в поиске интересных и выгодных решений. В этом году они продолжают экспериментировать и предлагать гостям блюда с неклассическими сочетаниями продуктов."Если несколько лет назад экзотические блюда занимали не более 10% в общей доле заказов, то сейчас – не менее 20%. Один из наиболее заметных гастрономических трендов - стиль фьюжн – смешение различных кулинарных традиций, переосмысление привычных блюд и рецептов. У нас это например, мексиканские "такос" с азиатской начинкой", - рассказали в "Якитории".В новинках этого года и необычные блюда из картофеля. Так, в "Якитории" ввели блюда из батата, так называемого сладкого картофеля, а в сети ресторанов Black Star Burger появились бургеры на основе картофельных вафель с классической и вегетарианской котлетами, а также с уткой в сладком соусе. Еще одна новинка Black Star Burger - закрытый бургер "кордон блю" в панировке с сыром, который по внешнему виду напоминает котлету по-киевски.
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https://ria.ru/20220702/brakonerstvo-1799668564.html
https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, mcdonald's corporation
08:47 10.07.2022 (обновлено: 10:42 10.07.2022)
Российские рестораторы рассказали, как изменились вкусы посетителей
Посетители российских ресторанов стали чаще выбирать фаст-фуд вместо сложных блюд
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские рестораторы регулярно оптимизируют меню, так, в последнее время в тренде у граждан слабоалкогольные коктейли, которые потеснили крепкое спиртное, а также фаст-фуд, составляющий конкуренцию сложным блюдам, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Гости, в большинстве своем, перешли на слабоалкогольные коктейли и вино. Большинство относятся с понимаем к тому, что ассортимент алкогольной карты заметно поредел. В винной карте много замен, гости отдают предпочтение отечественному производителю, пробуют, оставляют отзывы", - сказала территориальный управляющий сетевого проекта "Villa Pasta", семейного ресторана "Tutta ia Vita" и ресторана грузинской кухни "Мзиури" Вера Садовникова.
"В целом россияне стали реже заказывать спиртное – мы наблюдаем тренд на безалкогольные напитки, в частности на различные чаи. "Якитория" уже обновила барное меню – в нем появилось больше качественных российских вин, которые также стали пользоваться большей популярностью", - сообщил директор по развитию компании-владельца Александр Муратов.
Шеф-бартендер ресторана Folk Руслан Мингазов отметил рост популярности на коктейли, который, по его мнению, связан с повышением культуры пития в России
и ростом профессионализма барменов. "Бармены перестали делать коктейли для того, чтобы удивить, а начали их делать для того, чтобы было вкусно пить. Сегодня уже меньше тех, кто использует в приготовлении какие-то "вырвиглазные" и очень сложно выговариваемые ингредиенты. Помимо этого бармены начали делать больше слабоалкогольных коктейлей", - сказал он.
Многие рестораны в этом году, в связи с уходом McDonald's
и других сетей быстрого питания, стали вводить в меню линейки быстрой еды. Так, "Шоколадница" ввела бургеры и тосты. С приходом лета там также стали расширять линейку холодных напитков. "На лето мы ввели холодный кофейный напиток - фраппе с разными вкусами, бамбл кофе. Также в нашем меню много ягодных и фруктовых смузи. Для любителей холодного чая у нас есть "айс ти", - добавили в "Шоколаднице".
Садовникова также рассказала, что гости стали чаще интересоваться информацией, откуда рестораны завозят продукцию, и даже с кем сотрудничают. По ее словам, посетители также стали больше ценить быстро приготовленные простые блюда. "На фоне последних событий стала близка, как никогда, тема ЗОЖ, и зачастую гости выбирают салат вместо гамбургера. Хотя ничего не изменилось в желании получать свои заказы быстро. Люди ценят быстро приготовленные простые блюда из качественных продуктов", - указала она.
Экзотика в меню
Рестораторы регулярно обновляют и расширяют ассортимент своих блюд, вводят новые позиции и находятся в поиске интересных и выгодных решений. В этом году они продолжают экспериментировать и предлагать гостям блюда с неклассическими сочетаниями продуктов.
"Если несколько лет назад экзотические блюда занимали не более 10% в общей доле заказов, то сейчас – не менее 20%. Один из наиболее заметных гастрономических трендов - стиль фьюжн – смешение различных кулинарных традиций, переосмысление привычных блюд и рецептов. У нас это например, мексиканские "такос" с азиатской начинкой", - рассказали в "Якитории".
В новинках этого года и необычные блюда из картофеля. Так, в "Якитории" ввели блюда из батата, так называемого сладкого картофеля, а в сети ресторанов Black Star Burger появились бургеры на основе картофельных вафель с классической и вегетарианской котлетами, а также с уткой в сладком соусе. Еще одна новинка Black Star Burger - закрытый бургер "кордон блю" в панировке с сыром, который по внешнему виду напоминает котлету по-киевски.