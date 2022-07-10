https://ria.ru/20220710/prezident-1801498751.html

В доме президента Шри-Ланки обнаружили более 17,8 миллиона рупий

В доме президента Шри-Ланки обнаружили более 17,8 миллиона рупий - РИА Новости, 10.07.2022

В доме президента Шри-Ланки обнаружили более 17,8 миллиона рупий

Протестующие обнаружили в доме президента Шри-Ланки и передали полиции более 17,8 миллиона рупий (49,1 тысяча долларов), сообщается в Twitter протестного... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T09:05

2022-07-10T09:05

2022-07-10T09:05

в мире

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

готабая раджапакса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Протестующие обнаружили в доме президента Шри-Ланки и передали полиции более 17,8 миллиона рупий (49,1 тысяча долларов), сообщается в Twitter протестного движения GotaGoGama."Вчера протестующие передали начальнику полицейского участка (района) Форта почти 17 850 000 рупий, найденных в доме президента", - заявили представители движения.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и после того, как будет обеспечено большинство в парламенте.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220710/zapravki-1801494384.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса