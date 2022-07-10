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В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя - РИА Новости, 10.07.2022
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В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя
В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя - РИА Новости, 10.07.2022
В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя
Либерал-демократы предложили заменить термин "президент" на "правитель", пока иностранное слово "не укоренилось окончательно", об этом РИА Новости рассказали в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:18
2022-07-10T08:18
политика
борис ельцин
владимир жириновский
россия
рсфср
сша
лдпр
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Либерал-демократы предложили заменить термин "президент" на "правитель", пока иностранное слово "не укоренилось окончательно", об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе думской фракции ЛДПР.Инаугурация Бориса Ельцина в качестве первого президента России состоялась 10 июля 1991 года после того, как он одержал победу на первых выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года, набрав более 58% голосов."Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху", - отметили в ЛДПР.Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен."Президент 1991 года и президент нынешний – это два разных по статусу лица. (Бориса) Ельцина в 1991 году избрали по ещё Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский, хоть и не выиграл выборы 1991 года, но стал их триумфатором, заняв невероятное третье место с 6,2 миллиона голосов. Советские партийные бонзы были шокированы таким результатам простого беспартийного юриста, который очаровал Россию своим талантом просто и наглядно объяснять даже самые сложные процессы в стране и мире", - также сообщили во фракции.Именно этот успех позволил Жириновскому в 1993 году войти в состав Конституционного совещания, добавили либерал-демократы."Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далёкой от совершенства Конституции. Тем не менее, это не значит, что сегодня мы не можем её исправить", - отметили в ЛДПР.
https://ria.ru/20160604/1442816467.html
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политика, борис ельцин, владимир жириновский, россия, рсфср, сша, лдпр
08:18 10.07.2022
 
В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя

В ЛДПР предложили называть российского главу правителем

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии ЛДПР
Агитационный плакат партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Либерал-демократы предложили заменить термин "президент" на "правитель", пока иностранное слово "не укоренилось окончательно", об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе думской фракции ЛДПР.
Инаугурация Бориса Ельцина в качестве первого президента России состоялась 10 июля 1991 года после того, как он одержал победу на первых выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года, набрав более 58% голосов.
"Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху", - отметили в ЛДПР.
Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен.
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"Президент 1991 года и президент нынешний – это два разных по статусу лица. (Бориса) Ельцина в 1991 году избрали по ещё Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский, хоть и не выиграл выборы 1991 года, но стал их триумфатором, заняв невероятное третье место с 6,2 миллиона голосов. Советские партийные бонзы были шокированы таким результатам простого беспартийного юриста, который очаровал Россию своим талантом просто и наглядно объяснять даже самые сложные процессы в стране и мире", - также сообщили во фракции.
Именно этот успех позволил Жириновскому в 1993 году войти в состав Конституционного совещания, добавили либерал-демократы.
"Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далёкой от совершенства Конституции. Тем не менее, это не значит, что сегодня мы не можем её исправить", - отметили в ЛДПР.
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