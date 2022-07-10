https://ria.ru/20220710/prezident-1801494854.html

В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя

В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя - РИА Новости, 10.07.2022

В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя

Либерал-демократы предложили заменить термин "президент" на "правитель", пока иностранное слово "не укоренилось окончательно", об этом РИА Новости рассказали в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:18

2022-07-10T08:18

2022-07-10T08:18

политика

борис ельцин

владимир жириновский

россия

рсфср

сша

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749350902_0:134:3054:1852_1920x0_80_0_0_550e6369217a43d5236aed8feec16221.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Либерал-демократы предложили заменить термин "президент" на "правитель", пока иностранное слово "не укоренилось окончательно", об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе думской фракции ЛДПР.Инаугурация Бориса Ельцина в качестве первого президента России состоялась 10 июля 1991 года после того, как он одержал победу на первых выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года, набрав более 58% голосов."Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху", - отметили в ЛДПР.Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен."Президент 1991 года и президент нынешний – это два разных по статусу лица. (Бориса) Ельцина в 1991 году избрали по ещё Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский, хоть и не выиграл выборы 1991 года, но стал их триумфатором, заняв невероятное третье место с 6,2 миллиона голосов. Советские партийные бонзы были шокированы таким результатам простого беспартийного юриста, который очаровал Россию своим талантом просто и наглядно объяснять даже самые сложные процессы в стране и мире", - также сообщили во фракции.Именно этот успех позволил Жириновскому в 1993 году войти в состав Конституционного совещания, добавили либерал-демократы."Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далёкой от совершенства Конституции. Тем не менее, это не значит, что сегодня мы не можем её исправить", - отметили в ЛДПР.

https://ria.ru/20160604/1442816467.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/russkiy-yazyk-1793226926.html

россия

рсфср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, борис ельцин, владимир жириновский, россия, рсфср, сша, лдпр