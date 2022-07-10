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Оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство - РИА Новости, 10.07.2022
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Оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство
Оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство - РИА Новости, 10.07.2022
Оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство
Основные оппозиционные партии Шри-Ланки договорились сформировать общепартийное временное правительство, сообщило издание Deccan Herald. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T22:59
2022-07-10T23:50
готабая раджапакса
шри-ланка
в мире
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл — РИА Новости. Основные оппозиционные партии Шри-Ланки договорились сформировать общепартийное временное правительство, сообщило издание Deccan Herald."Мы в принципе согласились сформировать правительство единства с участием всех партий на промежуточный период. Это будет правительство, в котором будут представлены все партии", — заявил член парламента Вимал Вераванса.В свою очередь, генсек главной оппозиционной партии "Объединенная народная власть" Ранджит Маддума Бандара отметил, что там прошли обширные внутренние обсуждения.Лидеры политических партий, представленных в парламенте, должны встретиться в понедельник днем, чтобы обсудить созыв палаты представителей для передачи власти новому правительству после того, как президент Готабайя Раджапакса заявил, что уйдет в отставку.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.Лидеры политических партий на экстренном заседании призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течение 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила его пресс-служба, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и после того, как будет обеспечено большинство в парламенте.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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готабая раджапакса, шри-ланка, в мире, политический кризис в шри-ланке
22:59 10.07.2022 (обновлено: 23:50 10.07.2022)
 
Оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство

Основные партии Шри-Ланки договорились сформировать общепартийное временное правительство

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл — РИА Новости. Основные оппозиционные партии Шри-Ланки договорились сформировать общепартийное временное правительство, сообщило издание Deccan Herald.
"Мы в принципе согласились сформировать правительство единства с участием всех партий на промежуточный период. Это будет правительство, в котором будут представлены все партии", — заявил член парламента Вимал Вераванса.
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В свою очередь, генсек главной оппозиционной партии "Объединенная народная власть" Ранджит Маддума Бандара отметил, что там прошли обширные внутренние обсуждения.

"Мы стремимся к временному правительству всех партий на ограниченный период, а затем идем на парламентские выборы", — сказал политик.

Лидеры политических партий, представленных в парламенте, должны встретиться в понедельник днем, чтобы обсудить созыв палаты представителей для передачи власти новому правительству после того, как президент Готабайя Раджапакса заявил, что уйдет в отставку.
Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
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Лидеры политических партий на экстренном заседании призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течение 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила его пресс-служба, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и после того, как будет обеспечено большинство в парламенте.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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