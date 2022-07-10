Рейтинг@Mail.ru
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки на фоне кризиса - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220710/podderzhka-1801517679.html
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки на фоне кризиса
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки на фоне кризиса - РИА Новости, 10.07.2022
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки на фоне кризиса
Евросоюз заявил в воскресенье о готовности усилить поддержку населению Шри-Ланки и призвал стороны ситуации в этой стране к диалогу и обеспечению... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:05
2022-07-10T12:05
в мире
шри-ланка
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801391626_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_a7574fb8e9c9a04d5662a5bb8e8fb415.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Евросоюз заявил в воскресенье о готовности усилить поддержку населению Шри-Ланки и призвал стороны ситуации в этой стране к диалогу и обеспечению демократической трансформации."Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Шри-Ланке. Мы призываем все стороны к сотрудничеству, сосредоточению усилий на мирном, демократическом и организованном переходном периоде. Лидеры всех сторон несут ответственность за то, чтобы проложить путь к урегулированию кризиса и нормализации ситуации. ЕС рассматривает возможности для усиления поддержки населения Шри-Ланки", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Уже вечером толпы протестующих пришли к резиденции премьера, после чего там начался пожар. Ряд ланкийских политиков осудили поджог резиденции премьера, отметив, что ранее он подарил этот дом Королевскому колледжу, где получал образование. Политики, в том числе оппозиционные, отметили, что хотя они не согласны с позицией премьера, насилие никогда не было выходом из ситуации.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента страны заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.
https://ria.ru/20220710/arest-1801499468.html
https://ria.ru/20220710/prezident-1801498751.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801391626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_020b428aa84a9aa490bc5d86beb99d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, евросоюз
12:05 10.07.2022
 
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки на фоне кризиса

ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки и призвал стороны конфликта в диалогу

© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Евросоюз заявил в воскресенье о готовности усилить поддержку населению Шри-Ланки и призвал стороны ситуации в этой стране к диалогу и обеспечению демократической трансформации.
"Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Шри-Ланке. Мы призываем все стороны к сотрудничеству, сосредоточению усилий на мирном, демократическом и организованном переходном периоде. Лидеры всех сторон несут ответственность за то, чтобы проложить путь к урегулированию кризиса и нормализации ситуации. ЕС рассматривает возможности для усиления поддержки населения Шри-Ланки", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Пожар в доме премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе в Коломбо - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
09:13
На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в поджоге дома премьера
Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Уже вечером толпы протестующих пришли к резиденции премьера, после чего там начался пожар. Ряд ланкийских политиков осудили поджог резиденции премьера, отметив, что ранее он подарил этот дом Королевскому колледжу, где получал образование. Политики, в том числе оппозиционные, отметили, что хотя они не согласны с позицией премьера, насилие никогда не было выходом из ситуации.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента страны заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
09:05
В доме президента Шри-Ланки обнаружили более 17,8 миллиона рупий
 
В миреШри-ЛанкаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала