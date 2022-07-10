https://ria.ru/20220710/oruzhie-1801520795.html
Оружие, из которого застрелили Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз
Оружие, из которого застрелили Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз - РИА Новости, 10.07.2022
Оружие, из которого застрелили Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз
Самодельное огнестрельное оружие, использованное при нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, было способно стрелять шестью пулями за раз,... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:30
2022-07-10T12:30
2022-07-10T14:59
в мире
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
япония
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ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Самодельное огнестрельное оружие, использованное при нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, было способно стрелять шестью пулями за раз, передает телеканал NHK со ссылкой на материалы следствия.Сегодня утром задержанного — 41-летнего Тэцую Ямагами — передали сотрудникам прокуратуры. Ему предъявлены обвинения в убийстве.В ходе допроса мужчина рассказал, что его оружие было сделано из двух металлических труб, стянутых вместе изолентой, а в каждую металлическую трубку была вставлена капсула с шестью пулями."В металлическую трубку с порохом помещалась капсула, содержащая шесть пуль. Это был механизм, который мог производить шесть выстрелов за раз", — приводит слова обвиняемого телеканал.Ямагами также заявил, что сделал такое оружие, так как был риск ошибки. По словам мужчины, он также сделал варианты с тремя, пятью и шестью трубками.Как стало известно, пулевые отверстия также были обнаружены на автомобиле, который был припаркован в 20 метрах от места нападения на бывшего премьера.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около десяти метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
https://ria.ru/20220710/bomba-1801488994.html
https://ria.ru/20220709/abe-1801365328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония
12:30 10.07.2022 (обновлено: 14:59 10.07.2022)
Оружие, из которого застрелили Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз
Самодельное оружие, из которого застрелили Синдзо Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз
ТОКИО, 10 июл — РИА Новости.
Самодельное огнестрельное оружие, использованное при нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, было способно стрелять шестью пулями за раз, передает телеканал NHK
со ссылкой на материалы следствия.
Сегодня утром задержанного — 41-летнего Тэцую Ямагами — передали сотрудникам прокуратуры. Ему предъявлены обвинения в убийстве.
В ходе допроса мужчина рассказал, что его оружие было сделано из двух металлических труб, стянутых вместе изолентой, а в каждую металлическую трубку была вставлена капсула с шестью пулями.
"В металлическую трубку с порохом помещалась капсула, содержащая шесть пуль. Это был механизм, который мог производить шесть выстрелов за раз", — приводит слова обвиняемого телеканал.
Ямагами также заявил, что сделал такое оружие, так как был риск ошибки. По словам мужчины, он также сделал варианты с тремя, пятью и шестью трубками.
Как стало известно, пулевые отверстия также были обнаружены на автомобиле, который был припаркован в 20 метрах от места нападения на бывшего премьера.
Нападение на Синдзо Абэ
было совершено 8 июля в японском городе Нара
во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около десяти метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.