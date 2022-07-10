https://ria.ru/20220710/oruzhie-1801520795.html

Оружие, из которого застрелили Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз

Оружие, из которого застрелили Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз - РИА Новости, 10.07.2022

Оружие, из которого застрелили Абэ, могло выпускать шесть пуль за раз

Самодельное огнестрельное оружие, использованное при нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, было способно стрелять шестью пулями за раз,... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:30

2022-07-10T12:30

2022-07-10T14:59

в мире

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801142390_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_e53e5513fd09ba7d584c0fcb722040b5.jpg

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Самодельное огнестрельное оружие, использованное при нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, было способно стрелять шестью пулями за раз, передает телеканал NHK со ссылкой на материалы следствия.Сегодня утром задержанного — 41-летнего Тэцую Ямагами — передали сотрудникам прокуратуры. Ему предъявлены обвинения в убийстве.В ходе допроса мужчина рассказал, что его оружие было сделано из двух металлических труб, стянутых вместе изолентой, а в каждую металлическую трубку была вставлена капсула с шестью пулями."В металлическую трубку с порохом помещалась капсула, содержащая шесть пуль. Это был механизм, который мог производить шесть выстрелов за раз", — приводит слова обвиняемого телеканал.Ямагами также заявил, что сделал такое оружие, так как был риск ошибки. По словам мужчины, он также сделал варианты с тремя, пятью и шестью трубками.Как стало известно, пулевые отверстия также были обнаружены на автомобиле, который был припаркован в 20 метрах от места нападения на бывшего премьера.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около десяти метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.

https://ria.ru/20220710/bomba-1801488994.html

https://ria.ru/20220709/abe-1801365328.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония