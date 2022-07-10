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Новый премьер Израиля провел первый разговор с президентом Турции
Новый премьер Израиля провел первый разговор с президентом Турции - РИА Новости, 10.07.2022
Новый премьер Израиля провел первый разговор с президентом Турции
Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел первый телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T23:19
2022-07-10T23:19
2022-07-10T23:20
турция
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
реджеп тайип эрдоган
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел первый телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает канцелярия главы правительства.Лапид поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в вопросе предотвращения попыток терактов против израильтян в Турции.Стороны подчеркнули, что израильско-турецкие отношения имеют "большое значение для безопасности, экономики и стабильности на Ближнем Востоке".
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турция, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), реджеп тайип эрдоган, израиль
23:19 10.07.2022 (обновлено: 23:20 10.07.2022)
Новый премьер Израиля провел первый разговор с президентом Турции
Новый премьер Израиля Лапид провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом