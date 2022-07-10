https://ria.ru/20220710/lapid-1801591715.html

Новый премьер Израиля провел первый разговор с президентом Турции

Новый премьер Израиля провел первый разговор с президентом Турции - РИА Новости, 10.07.2022

Новый премьер Израиля провел первый разговор с президентом Турции

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел первый телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T23:19

2022-07-10T23:19

2022-07-10T23:20

турция

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

реджеп тайип эрдоган

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел первый телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщает канцелярия главы правительства.Лапид поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в вопросе предотвращения попыток терактов против израильтян в Турции.Стороны подчеркнули, что израильско-турецкие отношения имеют "большое значение для безопасности, экономики и стабильности на Ближнем Востоке".

https://ria.ru/20220708/izrail-1801216765.html

турция

израиль

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турция, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), реджеп тайип эрдоган, израиль