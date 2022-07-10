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Фото с погибшими в Краматорске выдавали за картинку из Каракалпакстана - РИА Новости, 10.07.2022
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Фото с погибшими в Краматорске выдавали за картинку из Каракалпакстана
Фото с погибшими в Краматорске выдавали за картинку из Каракалпакстана - РИА Новости, 10.07.2022
Фото с погибшими в Краматорске выдавали за картинку из Каракалпакстана
Фото с погибшими в Краматорске Донецкой Народной Республики выдавали в соцсетях за последствия событий в Каракалпакстане на северо-западе Узбекистана, где... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:15
2022-07-10T13:15
в мире
шавкат мирзиеев
денис пушилин
краматорск
узбекистан
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 10 июл - РИА Новости. Фото с погибшими в Краматорске Донецкой Народной Республики выдавали в соцсетях за последствия событий в Каракалпакстане на северо-западе Узбекистана, где произошли беспорядки, сообщает в воскресенье пресс-служба национальной гвардии республики.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."В соцсетях распространено фото трупов граждан Каракалпакстана. На самом деле, на снимке - погибшие от ракетного обстрела... города Краматорск 8 апреля 2022 года. К событиям в Каракалпакстане это не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении в Telegram-канале нацгвардии.В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Было возбуждено уголовное дело. При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
https://radiosputnik.ria.ru/20220706/karakalpakstan-1800802986.html
https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800167363.html
краматорск
узбекистан
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в мире, шавкат мирзиеев, денис пушилин, краматорск, узбекистан, каракалпакстан
13:15 10.07.2022
 
Фото с погибшими в Краматорске выдавали за картинку из Каракалпакстана

В Каракалпакстане сообщили о фейке: фото из Краматорска выдавали за картинку из республики

© Фото : РИА НовостиОбстановка в Нукусе
Обстановка в Нукусе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : РИА Новости
Обстановка в Нукусе. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 июл - РИА Новости. Фото с погибшими в Краматорске Донецкой Народной Республики выдавали в соцсетях за последствия событий в Каракалпакстане на северо-западе Узбекистана, где произошли беспорядки, сообщает в воскресенье пресс-служба национальной гвардии республики.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
"В соцсетях распространено фото трупов граждан Каракалпакстана. На самом деле, на снимке - погибшие от ракетного обстрела... города Краматорск 8 апреля 2022 года. К событиям в Каракалпакстане это не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении в Telegram-канале нацгвардии.
В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Город Нукус - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 20:52В мире
В Узбекистане назвали число пострадавших в Каракалпакстане силовиков
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Было возбуждено уголовное дело. При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 18:12
"Люди должны жить свободно". Почему начались протесты в Узбекистане
 
В миреШавкат МирзиеевДенис ПушилинКраматорскУзбекистанКаракалпакстан
 
 
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