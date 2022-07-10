https://ria.ru/20220710/gosduma-1801581647.html

Эсеры внесут в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Эсеры внесут в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам - РИА Новости, 10.07.2022

Эсеры внесут в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

"Справедливая Россия - За правду" внесёт в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам, сообщил... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:57

2022-07-10T20:57

2022-07-10T20:57

общество

антон силуанов

россия

госдума рф

справедливая россия

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КРАСНОГОРСК, 10 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесёт в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам, сообщил журналистам глава партии Сергей Миронов."Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", - сказал он во время пресс-подхода в ходе съезда движения "Молодежь Справедливой России".Ранее Миронов обращался с предложением вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет. Также в июле 2020 года вступили в силу инициированные СРЗП поправки в конституцию, согласно которым индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год.Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонён комитетом Госдумы по соцполитике в феврале 2021 года.Закон об отмене индексации страховых пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим, отмечал, что приоритетом правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.

https://ria.ru/20220708/obschestvo-1801245532.html

https://ria.ru/20220630/pensiya-1799270293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон силуанов, россия, госдума рф, справедливая россия