https://ria.ru/20220710/gosduma-1801581647.html
Эсеры внесут в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
Эсеры внесут в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам - РИА Новости, 10.07.2022
Эсеры внесут в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
"Справедливая Россия - За правду" внесёт в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам, сообщил... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:57
2022-07-10T20:57
2022-07-10T20:57
общество
антон силуанов
россия
госдума рф
справедливая россия
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КРАСНОГОРСК, 10 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесёт в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам, сообщил журналистам глава партии Сергей Миронов."Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", - сказал он во время пресс-подхода в ходе съезда движения "Молодежь Справедливой России".Ранее Миронов обращался с предложением вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет. Также в июле 2020 года вступили в силу инициированные СРЗП поправки в конституцию, согласно которым индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год.Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонён комитетом Госдумы по соцполитике в феврале 2021 года.Закон об отмене индексации страховых пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим, отмечал, что приоритетом правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.
https://ria.ru/20220708/obschestvo-1801245532.html
https://ria.ru/20220630/pensiya-1799270293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон силуанов, россия, госдума рф, справедливая россия
Эсеры внесут в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
"Справедливая Россия" внесет в Госдуму проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
КРАСНОГОРСК, 10 июл — РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" внесёт в Госдуму законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам, сообщил журналистам глава партии Сергей Миронов.
"Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", - сказал он во время пресс-подхода в ходе съезда движения "Молодежь Справедливой России".
Ранее Миронов обращался с предложением вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет. Также в июле 2020 года вступили в силу инициированные СРЗП поправки в конституцию, согласно которым индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонён комитетом Госдумы
по соцполитике в феврале 2021 года.
Закон об отмене индексации страховых пенсий работающим пенсионерам действует в России
с января 2016 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов
, комментируя вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим, отмечал, что приоритетом правительства является поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов.