https://ria.ru/20220710/gosduma-1801563480.html

Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля - РИА Новости, 10.07.2022

Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

Совет Думы в понедельник обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля, сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:41

2022-07-10T18:41

2022-07-10T21:05

госдума рф

политика

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Думы в понедельник обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля, сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента.Уточняется, что такое поручение дал спикер Вячеслав Володин.Как сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией, депутаты могут провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о мерах помощи экономике.В верхней палате парламента — Совете Федерации — также подтвердили готовность собраться, если будет такая необходимость.Весенняя сессия Госдумы закрылась 6 июля.

https://ria.ru/20220707/putin-1801058639.html

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госдума рф, политика, вячеслав володин, общество