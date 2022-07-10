18:41 10.07.2022 (обновлено: 21:05 10.07.2022)
Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля
Совет Госдумы рассмотрит в понедельник предложение о внеочередном заседании палаты 15 июля
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Думы в понедельник обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля, сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента.
Уточняется, что такое поручение дал спикер Вячеслав Володин.
"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией, депутаты могут провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о мерах помощи экономике.
В верхней палате парламента — Совете Федерации — также подтвердили готовность собраться, если будет такая необходимость.
"У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", — заявил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
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