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Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля - РИА Новости, 10.07.2022
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Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля
Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля - РИА Новости, 10.07.2022
Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля
Совет Думы в понедельник обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля, сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:41
2022-07-10T21:05
госдума рф
политика
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Думы в понедельник обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля, сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента.Уточняется, что такое поручение дал спикер Вячеслав Володин.Как сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией, депутаты могут провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о мерах помощи экономике.В верхней палате парламента — Совете Федерации — также подтвердили готовность собраться, если будет такая необходимость.Весенняя сессия Госдумы закрылась 6 июля.
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госдума рф, политика, вячеслав володин, общество
18:41 10.07.2022 (обновлено: 21:05 10.07.2022)
 
Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

Совет Госдумы рассмотрит в понедельник предложение о внеочередном заседании палаты 15 июля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Думы в понедельник обсудит возможность проведения внеочередного заседания 15 июля, сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента.
Уточняется, что такое поручение дал спикер Вячеслав Володин.
"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией, депутаты могут провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о мерах помощи экономике.
В верхней палате парламента — Совете Федерации — также подтвердили готовность собраться, если будет такая необходимость.
"У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", — заявил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Весенняя сессия Госдумы закрылась 6 июля.
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