https://ria.ru/20220710/flag-1801505819.html

Стало известно, почему на инаугурации Ельцина не показали новый флаг России

Стало известно, почему на инаугурации Ельцина не показали новый флаг России - РИА Новости, 10.07.2022

Стало известно, почему на инаугурации Ельцина не показали новый флаг России

На инаугурации первого президента России Бориса Ельцина в 1991 году мог быть представлен новый флаг России - триколор, но Ельцин решил его не использовать, так... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T10:23

2022-07-10T10:23

2022-07-10T10:24

борис ельцин

рсфср

россия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На инаугурации первого президента России Бориса Ельцина в 1991 году мог быть представлен новый флаг России - триколор, но Ельцин решил его не использовать, так как его еще не утвердил парламент, поэтому на торжественной церемонии был установлен официальный флаг РСФСР — красное знамя с синей полосой, рассказал РИА Новости бывший министр внешних экономических связей РСФСР Виктор Ярошенко, который помогал организовывать первую инаугурацию главы государства.Инаугурация Бориса Ельцина в качестве первого президента России состоялась 10 июля 1991 года после того, как он одержал победу на первых выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года, набрав более 58% голосов.Флаг РСФСР"Для церемонии инаугурации, которая для нас была в новинку, была создана рабочая группа, в которую вошли, прежде всего, представители Управления делами Совета министров РСФСР, некоторые депутаты, политики, администраторы – каждый выполнял какую-то роль. Что касается выбора флага, то тогда выбирать было не из чего. Существовал только один флаг РСФСР – это красный флаг с синей полосой вдоль древка, серп и молот и звезда", - вспоминает Ярошенко.По его словам, инаугурация проходила в виде "классической церемонии принятия присяги" президента. Для этого Управление делами Совета министров заказало огромный флаг, который висел над сценой.После инаугурации флаг принадлежал управлению делами президента, но после утверждения нового флага огромное полотно знамени, использовавшееся на церемонии, было передано Ярошенко."Существует по умолчанию и законодательно такое правило, что флаги и гербы после того, как они выходят из употребления, когда они больше не нужны, не должны выбрасываться в мусор, на помойку, их необходимо сжигать. И когда 22 августа 1991 года был принят другой российский флаг – триколор, встал вопрос, что делать со старым флагом РСФСР, сжигать ли его по протоколу… Поскольку это была моя инициатива по замене флага, то я попросил, и мне хозяйственное управление отдало этот флаг", - рассказал Ярошенко.Вопрос дальнейшего хранения флага еще не решен, отметил Ярошенко. По его словам, возможна передача флага в Ельцин-центр в Екатеринбурге.Исторический триколорИспользование флага РСФСР на церемонии принесения присяги было "логичным" решением, поскольку это было официальное знамя страны и оно было в силе, но тогда обсуждался вопрос представления триколора, который бы стал новым флагом России, отметил Ярошенко."За год до этого (инаугурации), по моему предложению на Совете министров РСФСР было принято решение создать комиссию по разработке новой символики РФ. В частности, в этом решении было моё предложение о переходе к историческому российскому триколору. Была создана комиссия, куда вошли геральдисты, художники, политики, историки, депутаты. В принципе, эта комиссия утвердила триколор ещё до инаугурации", - сообщил Ярошенко и добавил, что на тот момент презентация могла бы состоятся и во время инаугурации, к этому "все было готово".В этом вопросе решающее слово было за президентом Ельциным. "В течение недели до инаугурации мы с Борисом Николаевичем бурно обсуждали правомерность, законность, целесообразность провести инаугурацию под двумя флагами или, хотя бы, презентовать триколор как будущий государственный символ России. Он долго колебался, а в конце концов сказал, что нельзя мешать старое с новым, необходимо, чтобы новый флаг, прежде всего, утвердил парламент, и что после принесения присяги, через месяц он обратится к парламенту с этим предложением, но сейчас лучше этого не делать. На том и порешили", - поделился Ярошенко.Но события августа 1991 года, по словам собеседника, ускорили утверждение нового решения, была принята резолюция о признании триколора государственным флагом Российской Федерации."Дальше, по предложению Ельцина, этот флаг в 12 часов дня 22 августа 1991 года впервые торжественно был поднят над Россией (на площади Победы перед Белым домом в Москве). Поэтому - всему свое время. События развивались логично, они ускорялись и замедлялись, но путч поставил окончательную точку в вопросе принятия нового флага", - рассказал Ярошенко.

https://ria.ru/20220708/rsfsr-1801124367.html

https://rsport.ria.ru/20220606/eltsin-1793530992.html

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335878.html

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Влада Копылова

борис ельцин, рсфср, россия