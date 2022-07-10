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Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2022
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Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ
Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2022
Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ
Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T03:32
2022-07-10T03:33
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Отмечается, что Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года. Один из источников заявил, что Джонсон раздумывает над этим в течение этих выходных. Пока неясно, принял ли Джонсон решение.В пятницу биограф Джонсона Эндрю Гимсон заявил, что Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, борис джонсон, великобритания
03:32 10.07.2022 (обновлено: 03:33 10.07.2022)
 
Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ

The Telegraph: Джонсон после отставки может вернуться к публицистической деятельности

© AP Photo / Hollie AdamsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Hollie Adams
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"После серии поражений на довыборах в южных округах тори Джонсон решил, что не может форсировать довыборы в своем маргинальном избирательном округе Аксбридж и южный Райслип. Но два высокопоставленных источника сообщили, что сейчас он решает, пойти ли по стопам своей непосредственной предшественницы Терезы Мэй и остаться в палате общин, или уйти в отставку на следующих выборах", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года. Один из источников заявил, что Джонсон раздумывает над этим в течение этих выходных. Пока неясно, принял ли Джонсон решение.
В пятницу биограф Джонсона Эндрю Гимсон заявил, что Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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