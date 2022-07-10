https://ria.ru/20220710/dzhonson-1801486810.html

Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ

Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2022

Борис Джонсон может уйти из политики после отставки, сообщили СМИ

Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T03:32

2022-07-10T03:32

2022-07-10T03:33

в мире

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Отмечается, что Джонсон может вернуться к публицистической деятельности и выступлениям, которые приносили ему доход до 2016 года. Один из источников заявил, что Джонсон раздумывает над этим в течение этих выходных. Пока неясно, принял ли Джонсон решение.В пятницу биограф Джонсона Эндрю Гимсон заявил, что Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, борис джонсон, великобритания