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Кандидат в премьеры Британии объяснился за призывы выслать всех россиян - РИА Новости, 10.07.2022
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Кандидат в премьеры Британии объяснился за призывы выслать всех россиян
Кандидат в премьеры Британии объяснился за призывы выслать всех россиян - РИА Новости, 10.07.2022
Кандидат в премьеры Британии объяснился за призывы выслать всех россиян
Председатель комитета палаты общин по иностранным делам, кандидат в премьер-министры Британии Том Тугендхат объяснил в эфире телеканала Sky News призывы выслать РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:45
2022-07-10T16:55
в мире
борис джонсон
джереми хант
саджид джавид
лондон
украина
великобритания
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель комитета палаты общин по иностранным делам, кандидат в премьер-министры Британии Том Тугендхат объяснил в эфире телеканала Sky News призывы выслать всех россиян из страны.По его словам, речь шла об определенных категориях, а не о россиянах, "ставших частью общества" и "нуждающихся в защите"."В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и они заслуживают этого. Вместе с тем нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан", — заявил парламентарий.В феврале, вскоре после начала спецоперации на Украине, Тугендхат предложил выслать из Великобритании "всех российских граждан до единого". Он утверждал, что тем самым Лондон должен защитить интересы своих граждан и международных партнеров.Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.О выдвижении своей кандидатуры на пост председателя правительства заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава Минтранса Грант Шаппс, новый глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид и глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат.
https://ria.ru/20220710/konfiskatsiya-1801547181.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/dzhonson-1801514519.html
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в мире, борис джонсон, джереми хант, саджид джавид, лондон, украина, великобритания
16:45 10.07.2022 (обновлено: 16:55 10.07.2022)
 
Кандидат в премьеры Британии объяснился за призывы выслать всех россиян

Кандидат в премьеры Британии Тугендхат объяснил свой призыв выслать из страны всех россиян

© AFP 2022 / Justin TallisБританский политик Том Тугендхат
Британский политик Том Тугендхат - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
Британский политик Том Тугендхат
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель комитета палаты общин по иностранным делам, кандидат в премьер-министры Британии Том Тугендхат объяснил в эфире телеканала Sky News призывы выслать всех россиян из страны.
По его словам, речь шла об определенных категориях, а не о россиянах, "ставших частью общества" и "нуждающихся в защите".
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"В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и они заслуживают этого. Вместе с тем нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан", — заявил парламентарий.
В феврале, вскоре после начала спецоперации на Украине, Тугендхат предложил выслать из Великобритании "всех российских граждан до единого". Он утверждал, что тем самым Лондон должен защитить интересы своих граждан и международных партнеров.
Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
О выдвижении своей кандидатуры на пост председателя правительства заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава Минтранса Грант Шаппс, новый глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид и глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат.
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