16:45 10.07.2022 (обновлено: 16:55 10.07.2022)
Кандидат в премьеры Британии объяснился за призывы выслать всех россиян
Кандидат в премьеры Британии Тугендхат объяснил свой призыв выслать из страны всех россиян
Британский политик Том Тугендхат
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель комитета палаты общин по иностранным делам, кандидат в премьер-министры Британии Том Тугендхат объяснил в эфире телеканала Sky News призывы выслать всех россиян из страны.
По его словам, речь шла об определенных категориях, а не о россиянах, "ставших частью общества" и "нуждающихся в защите".
"В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и они заслуживают этого. Вместе с тем нам нужно обеспечивать безопасность британцев, поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан", — заявил парламентарий.
В феврале, вскоре после начала спецоперации на Украине, Тугендхат предложил выслать из Великобритании "всех российских граждан до единого". Он утверждал, что тем самым Лондон должен защитить интересы своих граждан и международных партнеров.
Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
О выдвижении своей кандидатуры на пост председателя правительства заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава Минтранса Грант Шаппс, новый глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид и глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат.