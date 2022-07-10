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Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России - РИА Новости, 10.07.2022
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Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России
Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России - РИА Новости, 10.07.2022
Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T17:30
2022-07-10T18:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
саммит g20
большая двадцатка
анналена бербок
сша
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания "Двадцатки" на Бали.Трасс покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Она — один из претендентов на пост нового председателя правительства. Как писали британские СМИ, Трасс уехала "вербовать сторонников" перед внутрипартийным голосованием тори.Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его". Комментируя эти слова, Захарова сказала, что "план "Группы семи" по бойкоту России провалился".Позже она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции главы российского МИД и страны в целом в рамках саммита.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, саммит g20, большая двадцатка, анналена бербок, сша, бали, сергей лавров, мид германии, энтони блинкен, владимир соловьев (телеведущий), лиз трасс, великобритания
17:30 10.07.2022 (обновлено: 18:21 10.07.2022)
 
Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России

Захарова назвала отъезд главы МИД Британии Трасс накануне G20 глубинным бойкотом России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания "Двадцатки" на Бали.

"Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне", — сказала она в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Трасс покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Она — один из претендентов на пост нового председателя правительства. Как писали британские СМИ, Трасс уехала "вербовать сторонников" перед внутрипартийным голосованием тори.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его". Комментируя эти слова, Захарова сказала, что "план "Группы семи" по бойкоту России провалился".
Позже она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции главы российского МИД и страны в целом в рамках саммита.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСаммит G20Большая двадцаткаАнналена БербокСШАБалиСергей ЛавровМИД ГерманииЭнтони БлинкенВладимир Соловьев (телеведущий)Лиз ТрассВеликобритания
 
 
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