https://ria.ru/20220710/boykot-1801554530.html

Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России

Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России - РИА Новости, 10.07.2022

Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T17:30

2022-07-10T17:30

2022-07-10T18:21

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

саммит g20

большая двадцатка

анналена бербок

сша

бали

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания "Двадцатки" на Бали.Трасс покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Она — один из претендентов на пост нового председателя правительства. Как писали британские СМИ, Трасс уехала "вербовать сторонников" перед внутрипартийным голосованием тори.Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его". Комментируя эти слова, Захарова сказала, что "план "Группы семи" по бойкоту России провалился".Позже она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции главы российского МИД и страны в целом в рамках саммита.

https://ria.ru/20220629/peregovory-1798984278.html

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