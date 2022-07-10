17:30 10.07.2022 (обновлено: 18:21 10.07.2022)
Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 бойкотом России
Захарова назвала отъезд главы МИД Британии Трасс накануне G20 глубинным бойкотом России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "глубинным бойкотом" российской делегации отъезд главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания "Двадцатки" на Бали.
"Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне", — сказала она в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Трасс покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Она — один из претендентов на пост нового председателя правительства. Как писали британские СМИ, Трасс уехала "вербовать сторонников" перед внутрипартийным голосованием тори.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его". Комментируя эти слова, Захарова сказала, что "план "Группы семи" по бойкоту России провалился".
Позже она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря об изоляции главы российского МИД и страны в целом в рамках саммита.