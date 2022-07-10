https://ria.ru/20220710/bomba-1801488994.html

СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу

СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу - РИА Новости, 10.07.2022

СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу

Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T06:12

2022-07-10T06:12

2022-07-10T06:14

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япония

токио

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно сообщению, мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия. По данным агентства, утром в воскресенье 41-летнего Ямагами передали в ведение прокуратуры.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.

https://ria.ru/20220709/abe-1801414319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ