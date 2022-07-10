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СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу - РИА Новости, 10.07.2022
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СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу
СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу - РИА Новости, 10.07.2022
СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу
Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T06:12
2022-07-10T06:14
в мире
япония
токио
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно сообщению, мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия. По данным агентства, утром в воскресенье 41-летнего Ямагами передали в ведение прокуратуры.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
https://ria.ru/20220709/abe-1801414319.html
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в мире, япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
06:12 10.07.2022 (обновлено: 06:14 10.07.2022)
 
СМИ: застреливший экс-премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу

Kyodo: Ямагами, застреливший экс-премьера Японии Абэ, признался, что пытался сделать бомбу

© AFP 2022 / STRТэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / STR
Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия. По данным агентства, утром в воскресенье 41-летнего Ямагами передали в ведение прокуратуры.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.
Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
Люди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 15:00
Российские дипломаты возложили цветы к месту, где был ранен Синдзо Абэ
 
В миреЯпонияТокиоУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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