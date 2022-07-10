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На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в поджоге дома премьера - РИА Новости, 10.07.2022
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На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в поджоге дома премьера
На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в поджоге дома премьера - РИА Новости, 10.07.2022
На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в поджоге дома премьера
Полиция Шри-Ланки задержала троих человек, подозреваемых в поджоге дома премьера Ранила Викремесингхе, пишет издание Newswire. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:13
2022-07-10T10:30
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки задержала троих человек, подозреваемых в поджоге дома премьера Ранила Викремесингхе, пишет издание Newswire."Полиция сообщает, что трое подозреваемых были арестованы по делу о поджоге частной резиденции премьер-министра Ранила Викремесингхе в Коломбо. Трое подозреваемых — жители (городов) Маунт-Лавинии, Джа Элы и Галле", — уточнило издание.Также опубликованы материалы, на которых заметен ущерб зданию от беспорядков. Так, содержимое нескольких комнат полностью уничтожено.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Уже вечером толпы протестующих пришли к резиденции премьера, после чего там начался пожар. Ряд ланкийских политиков осудили поджог резиденции премьера, отметив, что ранее он подарил этот дом Королевскому колледжу, где получал образование. Политики, в том числе оппозиционные, отметили, что хотя они не согласны с позицией премьера, насилие никогда не было выходом из ситуации.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента страны заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.
https://ria.ru/20220710/zapravki-1801494384.html
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в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
09:13 10.07.2022 (обновлено: 10:30 10.07.2022)
 
На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в поджоге дома премьера

Полиция Шри-Ланки задержала троих подозреваемых в поджоге дома премьера Викремесингхе

© AP Photo / Eranga JayawardenaПожар в доме премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе в Коломбо
Пожар в доме премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе в Коломбо - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Пожар в доме премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе в Коломбо
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки задержала троих человек, подозреваемых в поджоге дома премьера Ранила Викремесингхе, пишет издание Newswire.
"Полиция сообщает, что трое подозреваемых были арестованы по делу о поджоге частной резиденции премьер-министра Ранила Викремесингхе в Коломбо. Трое подозреваемых — жители (городов) Маунт-Лавинии, Джа Элы и Галле", — уточнило издание.
Также опубликованы материалы, на которых заметен ущерб зданию от беспорядков. Так, содержимое нескольких комнат полностью уничтожено.
Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Уже вечером толпы протестующих пришли к резиденции премьера, после чего там начался пожар. Ряд ланкийских политиков осудили поджог резиденции премьера, отметив, что ранее он подарил этот дом Королевскому колледжу, где получал образование. Политики, в том числе оппозиционные, отметили, что хотя они не согласны с позицией премьера, насилие никогда не было выходом из ситуации.
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Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента страны заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и будет обеспечено большинство в парламенте.
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