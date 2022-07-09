В Уфе появится университет науки и технологий
На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий
Уфа. Архивное фото
УФА, 9 июл – РИА Новости. На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий, заявил заместитель министра науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев.
Ранее глава региона Радий Хабиров заявлял, что в республике объединят Башкирский государственный университет (БашГУ) и уфимский авиационный университет (УГАТУ) в один вуз, чтобы быть сильными в конкурентной борьбе.
"Вчера министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза – Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций – БашГУ и УГАТУ. Это была инициатива руководства республики, которую мы посчитали совершенно правильной и поддержали", - цитирует пресс-служба слова Афанасьева, который в субботу присутствовал на открытии музея наскальных искусств эпохи палеолита в Башкирии.
Он отметил, к 2030 году Башкортостан станет одной из научных и образовательных столиц России.
"Объединение двух вузов приведет к тому, что у нас в республике и в России появится новое мощное серьезное ядро научной мысли, образовательного прогресса и технологий", - приводятся слова Хабирова.
Уфимский государственный авиационный технический университет - единственный вуз региона, имеющий свой авиапарк, в том числе современные боевые самолеты Су-27 и МиГ-29. Только в этом вузе Башкирии есть суперкомпьютер, космический научно-образовательный микроспутник "УГАТУСАТ", центр приема и обработки космической информации, центр коллективного пользования "Нанотех", лаборатория 3D-визуализации и лаборатория прототипирования. УГАТУ образован на базе Рыбинского авиационного института, который в годы Великой отечественной войны был эвакуирован из Новочеркасска в Уфу.
Башкирский государственный университет образовался в 1909 году по решению министерства народного просвещения Российской империи по Оренбургскому учебному округу. Тогда он назывался Уфимским учительским институтом. Сегодня БашГУ - это крупный образовательный и научный центр страны, в составе которого 5 институтов, 10 факультетов, 4 филиала в городах Стерлитамак, Сибай, Бирск и Нефтекамск.