https://ria.ru/20220709/universitet-1801465230.html

В Уфе появится университет науки и технологий

В Уфе появится университет науки и технологий - РИА Новости, 09.07.2022

В Уфе появится университет науки и технологий

На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий, заявил заместитель министра науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:54

2022-07-09T20:54

2022-07-09T20:54

общество

башкирский государственный университет

валерий фальков

су-27

миг-29

россия

уфа

радий хабиров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572987343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40068bc764dfeb8d58f3f8eee344cab0.jpg

УФА, 9 июл – РИА Новости. На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий, заявил заместитель министра науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев.Ранее глава региона Радий Хабиров заявлял, что в республике объединят Башкирский государственный университет (БашГУ) и уфимский авиационный университет (УГАТУ) в один вуз, чтобы быть сильными в конкурентной борьбе."Вчера министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза – Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций – БашГУ и УГАТУ. Это была инициатива руководства республики, которую мы посчитали совершенно правильной и поддержали", - цитирует пресс-служба слова Афанасьева, который в субботу присутствовал на открытии музея наскальных искусств эпохи палеолита в Башкирии.Он отметил, к 2030 году Башкортостан станет одной из научных и образовательных столиц России."Объединение двух вузов приведет к тому, что у нас в республике и в России появится новое мощное серьезное ядро научной мысли, образовательного прогресса и технологий", - приводятся слова Хабирова.Уфимский государственный авиационный технический университет - единственный вуз региона, имеющий свой авиапарк, в том числе современные боевые самолеты Су-27 и МиГ-29. Только в этом вузе Башкирии есть суперкомпьютер, космический научно-образовательный микроспутник "УГАТУСАТ", центр приема и обработки космической информации, центр коллективного пользования "Нанотех", лаборатория 3D-визуализации и лаборатория прототипирования. УГАТУ образован на базе Рыбинского авиационного института, который в годы Великой отечественной войны был эвакуирован из Новочеркасска в Уфу.Башкирский государственный университет образовался в 1909 году по решению министерства народного просвещения Российской империи по Оренбургскому учебному округу. Тогда он назывался Уфимским учительским институтом. Сегодня БашГУ - это крупный образовательный и научный центр страны, в составе которого 5 институтов, 10 факультетов, 4 филиала в городах Стерлитамак, Сибай, Бирск и Нефтекамск.

https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798491254.html

https://ria.ru/20220705/obrazovanie-1800299689.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, башкирский государственный университет, валерий фальков, су-27, миг-29, россия, уфа, радий хабиров, вузы, наука