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В Уфе появится университет науки и технологий - РИА Новости, 09.07.2022
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В Уфе появится университет науки и технологий
В Уфе появится университет науки и технологий - РИА Новости, 09.07.2022
В Уфе появится университет науки и технологий
На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий, заявил заместитель министра науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:54
2022-07-09T20:54
общество
башкирский государственный университет
валерий фальков
су-27
миг-29
россия
уфа
радий хабиров
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УФА, 9 июл – РИА Новости. На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий, заявил заместитель министра науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев.Ранее глава региона Радий Хабиров заявлял, что в республике объединят Башкирский государственный университет (БашГУ) и уфимский авиационный университет (УГАТУ) в один вуз, чтобы быть сильными в конкурентной борьбе."Вчера министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза – Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций – БашГУ и УГАТУ. Это была инициатива руководства республики, которую мы посчитали совершенно правильной и поддержали", - цитирует пресс-служба слова Афанасьева, который в субботу присутствовал на открытии музея наскальных искусств эпохи палеолита в Башкирии.Он отметил, к 2030 году Башкортостан станет одной из научных и образовательных столиц России."Объединение двух вузов приведет к тому, что у нас в республике и в России появится новое мощное серьезное ядро научной мысли, образовательного прогресса и технологий", - приводятся слова Хабирова.Уфимский государственный авиационный технический университет - единственный вуз региона, имеющий свой авиапарк, в том числе современные боевые самолеты Су-27 и МиГ-29. Только в этом вузе Башкирии есть суперкомпьютер, космический научно-образовательный микроспутник "УГАТУСАТ", центр приема и обработки космической информации, центр коллективного пользования "Нанотех", лаборатория 3D-визуализации и лаборатория прототипирования. УГАТУ образован на базе Рыбинского авиационного института, который в годы Великой отечественной войны был эвакуирован из Новочеркасска в Уфу.Башкирский государственный университет образовался в 1909 году по решению министерства народного просвещения Российской империи по Оренбургскому учебному округу. Тогда он назывался Уфимским учительским институтом. Сегодня БашГУ - это крупный образовательный и научный центр страны, в составе которого 5 институтов, 10 факультетов, 4 филиала в городах Стерлитамак, Сибай, Бирск и Нефтекамск.
https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798491254.html
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общество, башкирский государственный университет, валерий фальков, су-27, миг-29, россия, уфа, радий хабиров, вузы, наука
20:54 09.07.2022
 
В Уфе появится университет науки и технологий

На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий

© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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УФА, 9 июл – РИА Новости. На базе двух вузов Уфы в Башкирии создадут университет науки и технологий, заявил заместитель министра науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев.
Ранее глава региона Радий Хабиров заявлял, что в республике объединят Башкирский государственный университет (БашГУ) и уфимский авиационный университет (УГАТУ) в один вуз, чтобы быть сильными в конкурентной борьбе.
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"Вчера министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о создании нового вуза – Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций – БашГУ и УГАТУ. Это была инициатива руководства республики, которую мы посчитали совершенно правильной и поддержали", - цитирует пресс-служба слова Афанасьева, который в субботу присутствовал на открытии музея наскальных искусств эпохи палеолита в Башкирии.
Он отметил, к 2030 году Башкортостан станет одной из научных и образовательных столиц России.
"Объединение двух вузов приведет к тому, что у нас в республике и в России появится новое мощное серьезное ядро научной мысли, образовательного прогресса и технологий", - приводятся слова Хабирова.
Уфимский государственный авиационный технический университет - единственный вуз региона, имеющий свой авиапарк, в том числе современные боевые самолеты Су-27 и МиГ-29. Только в этом вузе Башкирии есть суперкомпьютер, космический научно-образовательный микроспутник "УГАТУСАТ", центр приема и обработки космической информации, центр коллективного пользования "Нанотех", лаборатория 3D-визуализации и лаборатория прототипирования. УГАТУ образован на базе Рыбинского авиационного института, который в годы Великой отечественной войны был эвакуирован из Новочеркасска в Уфу.
Башкирский государственный университет образовался в 1909 году по решению министерства народного просвещения Российской империи по Оренбургскому учебному округу. Тогда он назывался Уфимским учительским институтом. Сегодня БашГУ - это крупный образовательный и научный центр страны, в составе которого 5 институтов, 10 факультетов, 4 филиала в городах Стерлитамак, Сибай, Бирск и Нефтекамск.
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ОбществоБашкирский государственный университетВалерий ФальковСу-27МиГ-29РоссияУфаРадий ХабировВузыНаука
 
 
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