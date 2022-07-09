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Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины - РИА Новости, 09.07.2022
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Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины
Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины - РИА Новости, 09.07.2022
Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины
Принятие Украины в ЕС станет для Европы самой большой глупостью, которую она могла бы совершить, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:22
2022-07-09T16:12
в мире
франк-вальтер штайнмайер
владимир зеленский
олаф шольц
украина
европа
киев
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС станет для Европы самой большой глупостью, которую она могла бы совершить, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал статью немецкого журнала Spiegel о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал извинений от украинского коллеги Владимира Зеленского за срыв его визита в Киев. По словам члена Совфеда, Брюссель в свое время получил массу проблем, приняв в ЕС страны Прибалтики с их истеричными и опасными действиями. В случае с Украиной ситуация будет еще хуже, считает он."Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". &lt;...&gt; С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа", — подчеркнул сенатор, добавив, что в Европе такие незавидные перспективы ощущают и сейчас, однако "предпочитают прятать голову в песок".Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами нескольких восточноевропейских стран, однако в Киеве назвали его визит нежелательным. Власти объяснили отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи, в частности предоставлению тяжелого вооружения. Отмена поездки привела к напряженности в отношениях двух стран.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев. Однако после его телефонного разговора с Зеленским разногласия преодолели.
https://ria.ru/20220505/zelenskiy-1787072902.html
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский, олаф шольц, украина, европа, киев, совет федерации рф
14:22 09.07.2022 (обновлено: 16:12 09.07.2022)
 
Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины

Сенатор Пушков: Европа совершит самую большую глупость, приняв Украину в свои институты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС станет для Европы самой большой глупостью, которую она могла бы совершить, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал статью немецкого журнала Spiegel о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал извинений от украинского коллеги Владимира Зеленского за срыв его визита в Киев. По словам члена Совфеда, Брюссель в свое время получил массу проблем, приняв в ЕС страны Прибалтики с их истеричными и опасными действиями. В случае с Украиной ситуация будет еще хуже, считает он.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером
"Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". <...> С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа", — подчеркнул сенатор, добавив, что в Европе такие незавидные перспективы ощущают и сейчас, однако "предпочитают прятать голову в песок".
Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами нескольких восточноевропейских стран, однако в Киеве назвали его визит нежелательным. Власти объяснили отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи, в частности предоставлению тяжелого вооружения. Отмена поездки привела к напряженности в отношениях двух стран.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев. Однако после его телефонного разговора с Зеленским разногласия преодолели.
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Немцы устали терпеть. Украина довела Германию до нацизма
 
В миреФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийОлаф ШольцУкраинаЕвропаКиевСовет Федерации РФ
 
 
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