https://ria.ru/20220709/ukraina-1801410179.html

Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины

Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины - РИА Новости, 09.07.2022

Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины

Принятие Украины в ЕС станет для Европы самой большой глупостью, которую она могла бы совершить, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:22

2022-07-09T14:22

2022-07-09T16:12

в мире

франк-вальтер штайнмайер

владимир зеленский

олаф шольц

украина

европа

киев

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС станет для Европы самой большой глупостью, которую она могла бы совершить, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Так он прокомментировал статью немецкого журнала Spiegel о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал извинений от украинского коллеги Владимира Зеленского за срыв его визита в Киев. По словам члена Совфеда, Брюссель в свое время получил массу проблем, приняв в ЕС страны Прибалтики с их истеричными и опасными действиями. В случае с Украиной ситуация будет еще хуже, считает он."Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". <...> С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа", — подчеркнул сенатор, добавив, что в Европе такие незавидные перспективы ощущают и сейчас, однако "предпочитают прятать голову в песок".Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами нескольких восточноевропейских стран, однако в Киеве назвали его визит нежелательным. Власти объяснили отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи, в частности предоставлению тяжелого вооружения. Отмена поездки привела к напряженности в отношениях двух стран.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев. Однако после его телефонного разговора с Зеленским разногласия преодолели.

https://ria.ru/20220505/zelenskiy-1787072902.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

украина

европа

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Станислав Ванд

в мире, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский, олаф шольц, украина, европа, киев, совет федерации рф