14:22 09.07.2022 (обновлено: 16:12 09.07.2022)
Пушков назвал самую большую глупость Европы в отношении Украины
Сенатор Пушков: Европа совершит самую большую глупость, приняв Украину в свои институты
Сенатор Алексей Пушков
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС станет для Европы самой большой глупостью, которую она могла бы совершить, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал статью немецкого журнала Spiegel о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал извинений от украинского коллеги Владимира Зеленского за срыв его визита в Киев. По словам члена Совфеда, Брюссель в свое время получил массу проблем, приняв в ЕС страны Прибалтики с их истеричными и опасными действиями. В случае с Украиной ситуация будет еще хуже, считает он.
"Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". <...> С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа", — подчеркнул сенатор, добавив, что в Европе такие незавидные перспективы ощущают и сейчас, однако "предпочитают прятать голову в песок".
Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами нескольких восточноевропейских стран, однако в Киеве назвали его визит нежелательным. Власти объяснили отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи, в частности предоставлению тяжелого вооружения. Отмена поездки привела к напряженности в отношениях двух стран.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев. Однако после его телефонного разговора с Зеленским разногласия преодолели.