https://ria.ru/20220709/ubiystvo-1801363761.html

Пушков указал на странность в убийстве Абэ

Пушков указал на странность в убийстве Абэ - РИА Новости, 09.07.2022

Пушков указал на странность в убийстве Абэ

Действия охраны экс-премьера Японии Синдзо Абэ в момент его убийства были странными, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T03:00

2022-07-09T03:00

2022-07-09T03:07

в мире

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

алексей пушков

россия

япония

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Действия охраны экс-премьера Японии Синдзо Абэ в момент его убийства были странными, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Парламентарий указал, что нападавший смог подойти к политику вплотную.В пятницу днем в японском городе Нара во время уличного выступления Абэ на политика напал 41-летний Тэцуя Ямагами, который два раза выстрелил в экс-премьера, подойдя к нему сзади. После второго выстрела Абэ упал, получив ранение в грудь и шею, которые привели к кровотечению.Политика доставили в больницу Медицинского университета Нары, где он вскоре скончался. Врачи назвали возможной причиной смерти политика потерю крови.Нападавшего задержали на месте преступления, он не оказывал сопротивления сотрудникам охраны. Японские СМИ сообщают, что Ямагами на протяжении трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны.

https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html

нара (город)

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в мире, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, алексей пушков, россия, япония