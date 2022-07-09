03:00 09.07.2022 (обновлено: 03:07 09.07.2022)
Пушков указал на странность в убийстве Абэ
Сенатор Пушков: охрана Абэ вела себя странно, позволив убийце напасть с близкого дистанции
© AP Photo / Eugene HoshikoВыпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Выпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Действия охраны экс-премьера Японии Синдзо Абэ в момент его убийства были странными, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Парламентарий указал, что нападавший смог подойти к политику вплотную.
"Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально", — написал Пушков
В пятницу днем в японском городе Нара во время уличного выступления Абэ на политика напал 41-летний Тэцуя Ямагами, который два раза выстрелил в экс-премьера, подойдя к нему сзади. После второго выстрела Абэ упал, получив ранение в грудь и шею, которые привели к кровотечению.
Политика доставили в больницу Медицинского университета Нары, где он вскоре скончался. Врачи назвали возможной причиной смерти политика потерю крови.
Нападавшего задержали на месте преступления, он не оказывал сопротивления сотрудникам охраны. Японские СМИ сообщают, что Ямагами на протяжении трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны.
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