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Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров
Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров - РИА Новости, 09.07.2022
Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров
Twitter подаст в суд на Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T01:37
2022-07-09T01:37
2022-07-09T01:50
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Twitter подаст в суд на Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей."Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера", — написал Тэйлор в Twitter.
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в мире, twitter, илон маск, сша, вашингтон
01:37 09.07.2022 (обновлено: 01:50 09.07.2022)
Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров
Глава совета директоров Тэйлор: Twitter подаст в суд на Маска, чтобы тот купил соцсеть