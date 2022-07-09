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Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров - РИА Новости, 09.07.2022
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Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров
Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров - РИА Новости, 09.07.2022
Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров
Twitter подаст в суд на Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T01:37
2022-07-09T01:50
в мире
twitter
илон маск
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Twitter подаст в суд на Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей."Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера", — написал Тэйлор в Twitter.
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в мире, twitter, илон маск, сша, вашингтон
01:37 09.07.2022 (обновлено: 01:50 09.07.2022)
 
Twitter подаст в суд на Маска, заявил глава совета директоров

Глава совета директоров Тэйлор: Twitter подаст в суд на Маска, чтобы тот купил соцсеть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Twitter подаст в суд на Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.
Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Как говорится в распространенном документе, Маск реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, говоря о том, что их число не превышает 5% от пользователей.
"Совет директоров Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера", — написал Тэйлор в Twitter.
 
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