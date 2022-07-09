https://ria.ru/20220709/twitter-1801360503.html

Илон Маск отказался покупать Twitter

Илон Маск отказался покупать Twitter - РИА Новости, 09.07.2022

Илон Маск отказался покупать Twitter

Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T00:36

2022-07-09T00:36

2022-07-09T01:24

в мире

илон маск

сша

twitter

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию.Как говорится в распространенном документе, предприниматель реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". Письмо же представляет собой формальное уведомление, подчеркнули представители бизнесмена."Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов", — говорится в документе.По оценке авторов письма, эта цифра "резко занижена".Недовольство миллиардера также вызвала кадровая политика компании, недавние увольнения и решение приостановить прием на работу, добавили представители предпринимателя.Также сообщается, что руководство платформы ввело в заблуждение Маска при заключении сделки, а позже "Twitter не смог или отказался предоставить информацию". Как указывают представители бизнесмена, соцсеть не предоставила информацию о процессе проверки спама и фейковых аккаунтов, их блокировке. Кроме того, Маск не удовлетворен предоставленными материалами о финансовом состоянии компании, говорится в письме.Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов.

https://ria.ru/20220706/mask-1800817771.html

https://ria.ru/20220527/twitter-1791114138.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, сша, twitter, вашингтон