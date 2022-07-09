https://ria.ru/20220709/twitter-1801360503.html
Илон Маск отказался покупать Twitter
Илон Маск отказался покупать Twitter - РИА Новости, 09.07.2022
Илон Маск отказался покупать Twitter
Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T00:36
2022-07-09T00:36
2022-07-09T01:24
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию.Как говорится в распространенном документе, предприниматель реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". Письмо же представляет собой формальное уведомление, подчеркнули представители бизнесмена."Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов", — говорится в документе.По оценке авторов письма, эта цифра "резко занижена".Недовольство миллиардера также вызвала кадровая политика компании, недавние увольнения и решение приостановить прием на работу, добавили представители предпринимателя.Также сообщается, что руководство платформы ввело в заблуждение Маска при заключении сделки, а позже "Twitter не смог или отказался предоставить информацию". Как указывают представители бизнесмена, соцсеть не предоставила информацию о процессе проверки спама и фейковых аккаунтов, их блокировке. Кроме того, Маск не удовлетворен предоставленными материалами о финансовом состоянии компании, говорится в письме.Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов.
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в мире, илон маск, сша, twitter, вашингтон
00:36 09.07.2022 (обновлено: 01:24 09.07.2022)
Илон Маск отказался покупать Twitter
Илон Маск отказался от сделки на 44 миллиарда долларов по покупке Twitter
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости.
Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится
в письме его представителя в компанию.
Как говорится в распространенном документе, предприниматель
реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". Письмо же представляет собой формальное уведомление, подчеркнули представители бизнесмена.
"Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов", — говорится в документе.
По оценке авторов письма, эта цифра "резко занижена".
Недовольство миллиардера также вызвала кадровая политика компании, недавние увольнения и решение приостановить прием на работу, добавили представители предпринимателя.
Также сообщается, что руководство платформы ввело в заблуждение Маска при заключении сделки, а позже "Twitter не смог или отказался предоставить информацию". Как указывают представители бизнесмена, соцсеть не предоставила информацию о процессе проверки спама и фейковых аккаунтов, их блокировке. Кроме того, Маск не удовлетворен предоставленными материалами о финансовом состоянии компании, говорится в письме.
Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter
, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов.