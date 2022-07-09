СМИ: Сунак ищет поддержки кандидатуры в премьеры у экс-главы Минздрава
Times: претендующий на пост премьера Британии Сунак ищет поддержки у экс-главы Минздрава
© AP Photo / Daniel LealРиши Сунак
© AP Photo / Daniel Leal
Риши Сунак . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сторонники бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака, ранее официального заявившего о выдвижении на пост нового лидера консерваторов и премьера страны, пытаются убедить бывшего министра здравоохранения Саджида Джавида поддержать его кандидатуру, пишет газета Times со ссылкой на источники.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
В пятницу Риши Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра.
"Союзники Риши Сунака пытаются убедить Саджида Джавида присоединиться к его кампании за лидерство тори в попытке расчистить Сунаку путь к победе на выборах", - пишет газета.
Ранее газета Financial Times сообщала, что союзники Бориса Джонсона собираются помешать бывшему министру финансов Сунаку стать его преемником.
Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
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