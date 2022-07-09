https://ria.ru/20220709/sunak-1801366887.html

Союзники Джонсона собираются помешать Сунаку стать премьером, сообщили СМИ

Союзники Джонсона собираются помешать Сунаку стать премьером, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2022

Союзники Джонсона собираются помешать Сунаку стать премьером, сообщили СМИ

Союзники Бориса Джонсона, объявившего об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, собираются помешать бывшему министру... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T05:49

2022-07-09T05:49

2022-07-09T09:03

в мире

тереза мэй

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борис джонсон

риши сунак

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Союзники Бориса Джонсона, объявившего об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, собираются помешать бывшему министру финансов Риши Сунаку стать его преемником, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.Накануне Сунак официально заявил о выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра. Телеканал Sky News отметил, что сайт предвыборной кампании политика зарегистрировали еще в среду — за день до того, как Джонсон заявил о своей предстоящей отставке. При этом во вторник Сунак объявил об уходе с поста министра финансов из-за недоверия к премьеру и несогласия с его методами руководства.Согласно одному из источников в британском правительстве, экс-министр финансов не сообщил Джонсону о своем намерении покинуть кабмин. При этом другой собеседник издания заявил, что Сунак пытался дозвониться, но премьер не ответил.Как пишет газета, один из лояльных Джонсону министров сказал, что его союзники попытаются добиться того, чтобы Сунак не смог стать лидером Консервативной партии.Ранее Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил, что продолжит выполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьера.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801038300.html

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в мире, тереза мэй, великобритания, борис джонсон, риши сунак