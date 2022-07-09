https://ria.ru/20220709/starost-1801360244.html

Врач перечислил продукты, которые нас старят

Врач перечислил продукты, которые нас старят - РИА Новости, 09.07.2022

Врач перечислил продукты, которые нас старят

Старение — естественный процесс, который невозможно избежать, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого стоит избегать определенных... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T03:15

2022-07-09T03:15

2022-07-09T15:23

общество

россия

еда

елена тихомирова

см-клиника

старение

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150710/65/1507106574_0:136:2600:1599_1920x0_80_0_0_89a12926867fa62019cb5405ad86cd41.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Старение — естественный процесс, который невозможно избежать, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого стоит избегать определенных продуктов, рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.Среди таких продуктов стоит выделить сладости и другие быстрые углеводы: они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что неблагоприятно сказывается на организме, отмечает эксперт. Старению способствуют и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность, а также, очевидно, алкоголь, добавляет она.Кроме того, для сохранения молодости стоит чаще готовить еду дома, поскольку еда в столовых и ресторанах чаще всего более соленая для улучшения вкуса, добавила эксперт."Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать — это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение", — заключила Тихомирова.

https://ria.ru/20220618/zhizn-1796502593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, еда, елена тихомирова, см-клиника, старение, здоровье