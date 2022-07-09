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Врач перечислил продукты, которые нас старят - РИА Новости, 09.07.2022
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Врач перечислил продукты, которые нас старят
Врач перечислил продукты, которые нас старят - РИА Новости, 09.07.2022
Врач перечислил продукты, которые нас старят
Старение — естественный процесс, который невозможно избежать, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого стоит избегать определенных... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T03:15
2022-07-09T15:23
общество
россия
еда
елена тихомирова
см-клиника
старение
здоровье
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Старение — естественный процесс, который невозможно избежать, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого стоит избегать определенных продуктов, рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.Среди таких продуктов стоит выделить сладости и другие быстрые углеводы: они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что неблагоприятно сказывается на организме, отмечает эксперт. Старению способствуют и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность, а также, очевидно, алкоголь, добавляет она.Кроме того, для сохранения молодости стоит чаще готовить еду дома, поскольку еда в столовых и ресторанах чаще всего более соленая для улучшения вкуса, добавила эксперт."Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать — это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение", — заключила Тихомирова.
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общество, россия, еда, елена тихомирова, см-клиника, старение, здоровье
03:15 09.07.2022 (обновлено: 15:23 09.07.2022)
 
Врач перечислил продукты, которые нас старят

Врач Тихомирова заявила об ускоренном старении от сладостей и других быстрых углеводов

© Depositphotos / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Depositphotos / ftelkov
Руки пожилой женщины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Старение — естественный процесс, который невозможно избежать, но можно замедлить. В том числе правильным питанием. Для этого стоит избегать определенных продуктов, рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.
Среди таких продуктов стоит выделить сладости и другие быстрые углеводы: они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что неблагоприятно сказывается на организме, отмечает эксперт. Старению способствуют и соленые продукты, поскольку они вызывают отечность, а также, очевидно, алкоголь, добавляет она.
Кроме того, для сохранения молодости стоит чаще готовить еду дома, поскольку еда в столовых и ресторанах чаще всего более соленая для улучшения вкуса, добавила эксперт.
"Соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать — это главные правила, которых необходимо придерживаться для того, чтобы приостановить старение", — заключила Тихомирова.
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ОбществоРоссияЕдаЕлена ТихомироваСМ-КлиникаСтарениеЗдоровье
 
 
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