https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801394715.html

Российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов

Российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 09.07.2022

Российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов

Уничтожены пять складов боеприпасов в Днепропетровской, Николаевской областях, ДНР, а также хранилище топлива для техники в Кировоградской области, следует из... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:10

2022-07-09T12:10

2022-07-09T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уничтожены пять складов боеприпасов в Днепропетровской, Николаевской областях, ДНР, а также хранилище топлива для техники в Кировоградской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области", - сообщили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801394804.html

николаевская область

днепропетровская область

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Дарья Буймова

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Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации иностранных наемников и артиллерии ВСУ Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. 2022-07-09T12:10 true PT3M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, днепропетровская область