https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801394715.html
Российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов
Российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 09.07.2022
Российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов
Уничтожены пять складов боеприпасов в Днепропетровской, Николаевской областях, ДНР, а также хранилище топлива для техники в Кировоградской области, следует из... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:10
2022-07-09T12:10
2022-07-09T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уничтожены пять складов боеприпасов в Днепропетровской, Николаевской областях, ДНР, а также хранилище топлива для техники в Кировоградской области, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области", - сообщили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801394804.html
николаевская область
днепропетровская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Минобороны РФ об уничтожении пунктов дислокации иностранных наемников и артиллерии ВСУ
Российская авиация и артиллерия поразила за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
2022-07-09T12:10
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PT3M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, николаевская область, днепропетровская область
12:10 09.07.2022 (обновлено: 12:35 09.07.2022)
Российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов
Минобороны: российские войска уничтожили пять украинских складов боеприпасов