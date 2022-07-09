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ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо" - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801393853.html
ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо"
ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо" - РИА Новости, 09.07.2022
ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо"
ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Торнадо" под Днепропетровском, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:07
2022-07-09T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
зеленодольск
днепропетровская область
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Торнадо" под Днепропетровском, сообщили в Минобороны."В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо", уничтожены более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники",— говорится в заявлении ведомства.Кроме того, поражен пункт дислокации артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар в ДНР. В результате удара, как утверждают в Минобороны, погибли более трети личного состава подразделения и из строя выведена большая часть орудий.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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зеленодольск
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в мире, зеленодольск, днепропетровская область, россия, войска воздушно-космической обороны
12:07 09.07.2022 (обновлено: 15:06 09.07.2022)
 
ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо"

Минобороны: ВКС уничтожили более 40 боевиков нацбата "Торнадо" в Днепропетровской области

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкТехник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Техник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Техник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Торнадо" под Днепропетровском, сообщили в Минобороны.
"В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо", уничтожены более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники",— говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, поражен пункт дислокации артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар в ДНР. В результате удара, как утверждают в Минобороны, погибли более трети личного состава подразделения и из строя выведена большая часть орудий.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗеленодольскДнепропетровская областьРоссияВойска воздушно-космической обороны
 
 
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