https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801393853.html

ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо"

ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо" - РИА Новости, 09.07.2022

ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо"

ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Торнадо" под Днепропетровском, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:07

2022-07-09T12:07

2022-07-09T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

зеленодольск

днепропетровская область

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Торнадо" под Днепропетровском, сообщили в Минобороны."В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо", уничтожены более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники",— говорится в заявлении ведомства.Кроме того, поражен пункт дислокации артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар в ДНР. В результате удара, как утверждают в Минобороны, погибли более трети личного состава подразделения и из строя выведена большая часть орудий.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220709/bespilotniki-1801395172.html

зеленодольск

днепропетровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зеленодольск, днепропетровская область, россия, войска воздушно-космической обороны