12:07 09.07.2022 (обновлено: 15:06 09.07.2022)
ВКС уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона "Торнадо"
Минобороны: ВКС уничтожили более 40 боевиков нацбата "Торнадо" в Днепропетровской области
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкТехник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Техник выполняет предполетную проверку ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Торнадо" под Днепропетровском, сообщили в Минобороны.
"В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо", уничтожены более 40 боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники",— говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, поражен пункт дислокации артиллерийского дивизиона 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар в ДНР. В результате удара, как утверждают в Минобороны, погибли более трети личного состава подразделения и из строя выведена большая часть орудий.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.