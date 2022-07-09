https://ria.ru/20220709/radzhapaksa-1801456152.html
Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля
Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля - РИА Новости, 09.07.2022
Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля, сообщает издание Adaderana со ссылкой на спикера парламента Махинду Япу Абейвардену. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:00
2022-07-09T20:00
2022-07-09T20:19
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля, сообщает издание Adaderana со ссылкой на спикера парламента Махинду Япу Абейвардену.Ранее он официально проинформировал президента Раджапаксу о решениях, принятых на сегодняшнем собрании лидеров партий, в частности о требовании его отставки.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Лидеры партий страны в ходе прошедшего во второй половине дня экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса
20:00 09.07.2022 (обновлено: 20:19 09.07.2022)
Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля
Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что президент Раджапакса покинет пост 13 июля
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости.
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля, сообщает
издание Adaderana со ссылкой на спикера парламента Махинду Япу Абейвардену.
"Президент Готабая Раджапакса
сообщил, что уйдет в отставку с поста президента 13 июля", - заявил Абейвардена.
Ранее он официально проинформировал президента Раджапаксу о решениях, принятых на сегодняшнем собрании лидеров партий, в частности о требовании его отставки.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки
. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Лидеры партий страны в ходе прошедшего во второй половине дня экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.