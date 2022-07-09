14:06 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
СМИ: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост
Newswire сообщило, что лидеры партий Шри-Ланки призвали Раджапаксу подать в отставку
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в Коломбо, призвали президента Готабайю Раджапаксу подать заявление об отставке, сообщает издание Newswire.
"Собрание лидеров партий под председательством спикера приняло решение о том, что президент Готабайя Раджапакса должен подать заявление об отставке", - сообщает издание.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами, сообщил офис премьера. В свою очередь президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.
По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.