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СМИ: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост - РИА Новости, 09.07.2022
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СМИ: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост
СМИ: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост
Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в Коломбо, призвали президента Готабайю Раджапаксу подать заявление... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:06
2022-07-09T15:50
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в Коломбо, призвали президента Готабайю Раджапаксу подать заявление об отставке, сообщает издание Newswire.Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами, сообщил офис премьера. В свою очередь президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
14:06 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
 
СМИ: лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост

Newswire сообщило, что лидеры партий Шри-Ланки призвали Раджапаксу подать в отставку

© РИА Новости / Евгений БезекаПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидеры партий Шри-Ланки, собравшиеся в субботу на экстренное заседание в связи с протестами в Коломбо, призвали президента Готабайю Раджапаксу подать заявление об отставке, сообщает издание Newswire.
"Собрание лидеров партий под председательством спикера приняло решение о том, что президент Готабайя Раджапакса должен подать заявление об отставке", - сообщает издание.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами, сообщил офис премьера. В свою очередь президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.
По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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