13:31 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом
Главу оппозиции Шри-Ланки Саджита Премадаса госпитализировали в частную больницу с гриппом
© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса госпитализирован с гриппом, сообщил представитель партии изданию Daily Mirror.
"Лидер оппозиции Саджит Премадаса был госпитализирован в частную больницу в Коломбо с вирусным гриппом", - сообщил генеральный секретарь партии Ранджит Маддума Бандара.
Премадаса должен был возглавить представителей партии сегодняшней акции протеста в Коломбо.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.
По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.