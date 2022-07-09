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Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом - РИА Новости, 09.07.2022
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Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом
Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом - РИА Новости, 09.07.2022
Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом
Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса госпитализирован с гриппом, сообщил представитель партии изданию Daily... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:31
2022-07-09T15:50
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса госпитализирован с гриппом, сообщил представитель партии изданию Daily Mirror."Лидер оппозиции Саджит Премадаса был госпитализирован в частную больницу в Коломбо с вирусным гриппом", - сообщил генеральный секретарь партии Ранджит Маддума Бандара.Премадаса должен был возглавить представителей партии сегодняшней акции протеста в Коломбо.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
13:31 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
 
Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом

Главу оппозиции Шри-Ланки Саджита Премадаса госпитализировали в частную больницу с гриппом

© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса госпитализирован с гриппом, сообщил представитель партии изданию Daily Mirror.
"Лидер оппозиции Саджит Премадаса был госпитализирован в частную больницу в Коломбо с вирусным гриппом", - сообщил генеральный секретарь партии Ранджит Маддума Бандара.
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
11:45
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента
Премадаса должен был возглавить представителей партии сегодняшней акции протеста в Коломбо.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.
По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
13:28
Глава Шри-Ланки заявил, что готов подчиниться любому решению лидеров партий
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаКоломбоПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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