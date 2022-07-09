https://ria.ru/20220709/protesty-1801404971.html

Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом

Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом - РИА Новости, 09.07.2022

Лидера оппозиции Шри-Ланки госпитализировали с гриппом

Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса госпитализирован с гриппом, сообщил представитель партии изданию Daily... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:31

2022-07-09T13:31

2022-07-09T15:50

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

коломбо

политический кризис в шри-ланке

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная народная власть" Саджит Премадаса госпитализирован с гриппом, сообщил представитель партии изданию Daily Mirror."Лидер оппозиции Саджит Премадаса был госпитализирован в частную больницу в Коломбо с вирусным гриппом", - сообщил генеральный секретарь партии Ранджит Маддума Бандара.Премадаса должен был возглавить представителей партии сегодняшней акции протеста в Коломбо.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220709/protesty-1801389507.html

https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801404440.html

шри-ланка

коломбо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке