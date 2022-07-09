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Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента - РИА Новости, 09.07.2022
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Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента - РИА Новости, 09.07.2022
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил его офис. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:45
2022-07-09T15:50
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил его офис."Чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей", - говорится в заявлении офиса премьера.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию, сообщают СМИ, публикуя видео с места событий.Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое сотрудников полиции.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
11:45 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
 
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента

Премьер Шри-Ланки Викремесингхе созвал заседание парламента из-за протестов в стране

© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил его офис.
"Чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей", - говорится в заявлении офиса премьера.
Захват резиденции президента протестующими на Шри-Ланке
10:54
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ
Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию, сообщают СМИ, публикуя видео с места событий.
Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое сотрудников полиции.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
11:23
Во время протестов на Шри-Ланке пострадали более 30 человек, сообщили СМИ
 
В миреШри-ЛанкаКоломбоПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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