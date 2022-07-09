https://ria.ru/20220709/protesty-1801389507.html
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента - РИА Новости, 09.07.2022
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил его офис. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:45
2022-07-09T11:45
2022-07-09T15:50
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политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил его офис."Чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей", - говорится в заявлении офиса премьера.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию, сообщают СМИ, публикуя видео с места событий.Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое сотрудников полиции.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220709/protest-1801382326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
11:45 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента
Премьер Шри-Ланки Викремесингхе созвал заседание парламента из-за протестов в стране
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил его офис.
"Чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей", - говорится в заявлении офиса премьера.
Политические активисты на Шри-Ланке
ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо
в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию, сообщают СМИ, публикуя видео с места событий.
Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое сотрудников полиции.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.