11:23 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Во время протестов на Шри-Ланке пострадали более 30 человек, сообщили СМИ
Ada Derana: во время протестов на Шри-Ланке пострадали более 30 человек
© AP Photo / Amitha ThennakoonПолиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Как минимум 33 человека пострадали во время продолжающихся массовых протестов и были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо, сообщает издание Ada Derana.
"33 человека госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии", - сообщает издание со ссылкой на источники в больнице Коломбо.
Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию, сообщают СМИ, публикуя видео с места событий.
Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.