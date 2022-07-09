https://ria.ru/20220709/protesty-1801386298.html

Во время протестов на Шри-Ланке пострадали более 30 человек, сообщили СМИ

Во время протестов на Шри-Ланке пострадали более 30 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2022

Во время протестов на Шри-Ланке пострадали более 30 человек, сообщили СМИ

Как минимум 33 человека пострадали во время продолжающихся массовых протестов и были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо, сообщает издание Ada... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:23

2022-07-09T11:23

2022-07-09T15:50

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шри-ланка

коломбо

политический кризис в шри-ланке

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Как минимум 33 человека пострадали во время продолжающихся массовых протестов и были госпитализированы в Национальную больницу Коломбо, сообщает издание Ada Derana."33 человека госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии", - сообщает издание со ссылкой на источники в больнице Коломбо.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботы толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию, сообщают СМИ, публикуя видео с места событий.Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220709/protest-1801382326.html

https://ria.ru/20220630/neft-1799184293.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке