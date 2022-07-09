Рейтинг@Mail.ru
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/protest-1801382326.html
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2022
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ
Протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, сообщают ланкийские СМИ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:54
2022-07-09T15:50
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801412069_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ab74bd092185343899c74fd89ae6c94.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, сообщают ланкийские СМИ.Толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.По данным издания Ada Derana, которое ссылается на источники в Национальной больнице города Коломбо, при беспорядках пострадали как минимум 30 человек.Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. В то же время группа депутатов призвала президента уйти в отставку.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо из-за последствий экономического кризиса. Магистратский суд Коломбо отклонил ходатайство полиции о запрете протестов в районе резиденции президента 8 и 9 июля, но отметил, что силовики уполномочены принимать необходимые меры в случае любых незаконных действий.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220706/toplivo-1800800579.html
https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html
шри-ланка
коломбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захват резиденции президента протестующими на Шри-Ланке
Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами
2022-07-09T10:54
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801412069_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_034a05533a7513fa908a7dc4e859d1a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
10:54 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
 
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ

СМИ: протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента Готабайи Раджапаксы

Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, сообщают ланкийские СМИ.
Толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.
Последствия экономического и политического кризиса в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 20:23
Жители Шри-Ланки жалуются на долгие очереди за топливом
По данным издания Ada Derana, которое ссылается на источники в Национальной больнице города Коломбо, при беспорядках пострадали как минимум 30 человек.
Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. В то же время группа депутатов призвала президента уйти в отставку.
Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо из-за последствий экономического кризиса. Магистратский суд Коломбо отклонил ходатайство полиции о запрете протестов в районе резиденции президента 8 и 9 июля, но отметил, что силовики уполномочены принимать необходимые меры в случае любых незаконных действий.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 14:52
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
 
В миреШри-ЛанкаКоломбоПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала