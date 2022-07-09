https://ria.ru/20220709/protest-1801382326.html
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.07.2022
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ
Протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, сообщают ланкийские СМИ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:54
2022-07-09T10:54
2022-07-09T15:50
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, сообщают ланкийские СМИ.Толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.По данным издания Ada Derana, которое ссылается на источники в Национальной больнице города Коломбо, при беспорядках пострадали как минимум 30 человек.Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. В то же время группа депутатов призвала президента уйти в отставку.Политические активисты на Шри-Ланке ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо из-за последствий экономического кризиса. Магистратский суд Коломбо отклонил ходатайство полиции о запрете протестов в районе резиденции президента 8 и 9 июля, но отметил, что силовики уполномочены принимать необходимые меры в случае любых незаконных действий.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220706/toplivo-1800800579.html
https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захват резиденции президента протестующими на Шри-Ланке
Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами
2022-07-09T10:54
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
10:54 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента, сообщили СМИ
СМИ: протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента Готабайи Раджапаксы
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, сообщают ланкийские СМИ.
Толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.
По данным издания Ada Derana, которое ссылается на источники в Национальной больнице города Коломбо
, при беспорядках пострадали как минимум 30 человек.
Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. В то же время группа депутатов призвала президента уйти в отставку.
Политические активисты на Шри-Ланке
ранее призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо из-за последствий экономического кризиса. Магистратский суд Коломбо отклонил ходатайство полиции о запрете протестов в районе резиденции президента 8 и 9 июля, но отметил, что силовики уполномочены принимать необходимые меры в случае любых незаконных действий.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего власти не могут закупить достаточно топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.