22:07 09.07.2022 (обновлено: 22:30 09.07.2022)
Судно "Норбьерн" с российским грузом прибыло на Шпицберген
В МИД сообщили о прибытии судна "Норбьерн" с российским грузом на Шпицберген
CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, NorwayРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Судно "Норбьерн" с российским грузом пришло в Баренцбург на Шпицбергене, сообщил МИД в Telegram-канале.
"На его борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" и Генконсульства России на Шпицбергене, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", — говорится в публикации.
Неделю назад норвежские грузовики забрали застрявшие на КПП "Стурскуг" грузы и перевезли в Тромсё, где 5 июля контейнеры погрузили на судно для перевозки к Шпицбергену по морю. Как сообщила в минувшую среду представитель МИД королевства Ане Лунде, задержка с транспортировкой была связана не с попыткой остановить поставки, а с санкциями ЕС.
По данным генконсула России на Шпицбергене Сергея Гущина, в дальнейшем грузы будут доставлять не российские, а норвежские перевозчики, которым не нужно на это разрешение властей.
Как указал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, по которому стороны признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов ограничиваться не будет.
Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.