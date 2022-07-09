https://ria.ru/20220709/norbtern-1801472433.html

Судно "Норбьерн" с российским грузом прибыло на Шпицберген

Судно "Норбьерн" с российским грузом прибыло на Шпицберген - РИА Новости, 09.07.2022

Судно "Норбьерн" с российским грузом прибыло на Шпицберген

Судно "Норбьерн" с российским грузом пришло в Баренцбург на Шпицбергене, сообщил МИД в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T22:07

2022-07-09T22:07

2022-07-09T22:30

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

шпицберген

норвегия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

константин косачев

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Судно "Норбьерн" с российским грузом пришло в Баренцбург на Шпицбергене, сообщил МИД в Telegram-канале.Неделю назад норвежские грузовики забрали застрявшие на КПП "Стурскуг" грузы и перевезли в Тромсё, где 5 июля контейнеры погрузили на судно для перевозки к Шпицбергену по морю. Как сообщила в минувшую среду представитель МИД королевства Ане Лунде, задержка с транспортировкой была связана не с попыткой остановить поставки, а с санкциями ЕС. По данным генконсула России на Шпицбергене Сергея Гущина, в дальнейшем грузы будут доставлять не российские, а норвежские перевозчики, которым не нужно на это разрешение властей.В конце апреля Осло ввел ограничения для российских автоперевозчиков. Это привело к блокированию на границе критически важных товаров для поселений на Шпицбергене. Позднее Норвегия отклонила заявку на пропуск грузов для российских поселков на архипелаге.Как указал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, по которому стороны признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов ограничиваться не будет.Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.

https://ria.ru/20220705/norvegiya-1800487370.html

https://ria.ru/20220706/norvegiya-1800719215.html

шпицберген

норвегия

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совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, шпицберген, норвегия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), константин косачев