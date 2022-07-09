https://ria.ru/20220709/minirovanie-1801469318.html
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом
Украинские военные заминировали обочину дороги под Кривым Рогом в целях провокации, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:34
2022-07-09T21:34
2022-07-09T22:27
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734069_326:0:2836:1412_1920x0_80_0_0_6749f1b8b625c7cdd9bd40c262e9722e.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные заминировали обочину дороги под Кривым Рогом в целях провокации, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что в результате этой "бесчеловечной провокации" могут пострадать мирные граждане, а Киев обвинит российские войска в "неизбирательных ударах" и гибели гражданского населения.Кроме того, националисты оборудовали огневые позиции в многоквартирных домах по проспекту Юбилейный в Харькове. Местным жителям запретили покидать квартиры и эвакуироваться, добавил Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html
днепропетровская область
киев
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734069_370:0:2528:1618_1920x0_80_0_0_a39ccb3823a7c6052fedf8150472653a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, донбасс
21:34 09.07.2022 (обновлено: 22:27 09.07.2022)
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом
В Минобороны сообщили, что украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом