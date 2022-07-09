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Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/minirovanie-1801469318.html
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом
Украинские военные заминировали обочину дороги под Кривым Рогом в целях провокации, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:34
2022-07-09T22:27
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные заминировали обочину дороги под Кривым Рогом в целях провокации, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что в результате этой "бесчеловечной провокации" могут пострадать мирные граждане, а Киев обвинит российские войска в "неизбирательных ударах" и гибели гражданского населения.Кроме того, националисты оборудовали огневые позиции в многоквартирных домах по проспекту Юбилейный в Харькове. Местным жителям запретили покидать квартиры и эвакуироваться, добавил Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html
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днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, донбасс
21:34 09.07.2022 (обновлено: 22:27 09.07.2022)
 
Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом

В Минобороны сообщили, что украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные заминировали обочину дороги под Кривым Рогом в целях провокации, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено", — рассказал генерал-полковник.

Он подчеркнул, что в результате этой "бесчеловечной провокации" могут пострадать мирные граждане, а Киев обвинит российские войска в "неизбирательных ударах" и гибели гражданского населения.
Кроме того, националисты оборудовали огневые позиции в многоквартирных домах по проспекту Юбилейный в Харькове. Местным жителям запретили покидать квартиры и эвакуироваться, добавил Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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