https://ria.ru/20220709/minirovanie-1801469318.html

Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом

Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом

Украинские военные заминировали обочину дороги под Кривым Рогом в целях провокации, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T21:34

2022-07-09T21:34

2022-07-09T22:27

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские военные заминировали обочину дороги под Кривым Рогом в целях провокации, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что в результате этой "бесчеловечной провокации" могут пострадать мирные граждане, а Киев обвинит российские войска в "неизбирательных ударах" и гибели гражданского населения.Кроме того, националисты оборудовали огневые позиции в многоквартирных домах по проспекту Юбилейный в Харькове. Местным жителям запретили покидать квартиры и эвакуироваться, добавил Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220709/spetsoperatsiya-1801407072.html

днепропетровская область

киев

украина

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днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, донбасс