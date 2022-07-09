https://ria.ru/20220709/mid-1801432595.html

МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке

МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке - РИА Новости, 09.07.2022

МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке

Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:30

2022-07-09T17:30

2022-07-09T18:30

политический кризис в шри-ланке

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

шри-ланка

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса мог улететь из страны.Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, призвали главу государства, а также премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку. Временно исполнять обязанности президента, согласно конституции, должен спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.

https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801415120.html

шри-ланка

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политический кризис в шри-ланке, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шри-ланка