https://ria.ru/20220709/mid-1801432595.html
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке - РИА Новости, 09.07.2022
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке
Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:30
2022-07-09T17:30
2022-07-09T18:30
политический кризис в шри-ланке
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801389935_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e9707beae16a8af7a1813c0c001af06.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса мог улететь из страны.Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, призвали главу государства, а также премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку. Временно исполнять обязанности президента, согласно конституции, должен спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.
https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801415120.html
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801389935_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_330417d9dc00a019277e95e549ba525e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политический кризис в шри-ланке, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шри-ланка
17:30 09.07.2022 (обновлено: 18:30 09.07.2022)
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке
В МИД России выразили надежду на скорейшее восстановление порядка в Шри-Ланке
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране.
"Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса", — сообщили агентству на Смоленской площади.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки
. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса
мог улететь из страны.
Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, призвали главу государства, а также премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку. Временно исполнять обязанности президента, согласно конституции, должен спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.
В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.