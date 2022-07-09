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МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке - РИА Новости, 09.07.2022
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МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке - РИА Новости, 09.07.2022
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке
Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:30
2022-07-09T18:30
политический кризис в шри-ланке
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
шри-ланка
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса мог улететь из страны.Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, призвали главу государства, а также премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку. Временно исполнять обязанности президента, согласно конституции, должен спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.
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политический кризис в шри-ланке, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), шри-ланка
17:30 09.07.2022 (обновлено: 18:30 09.07.2022)
 
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке

В МИД России выразили надежду на скорейшее восстановление порядка в Шри-Ланке

© AP Photo / Amitha ThennakoonПолиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста в Коломбо, Шри-Ланка
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Происходящее на Шри-Ланке — это внутреннее дело государства, заявили РИА Новости в МИД, комментируя ситуацию в азиатской стране.
"Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса", — сообщили агентству на Смоленской площади.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства. Местные СМИ пишут, что президент Готабая Раджапакса мог улететь из страны.
Лидеры политических партий собрались на экстренное заседание, призвали главу государства, а также премьер-министра Ранила Викремесингхе уйти в отставку. Временно исполнять обязанности президента, согласно конституции, должен спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.
В ходе протестов ранения получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
15:06
Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны
 
Политический кризис в Шри-ЛанкеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Шри-Ланка
 
 
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