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СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту - РИА Новости, 09.07.2022
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СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту
СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту
Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило издание Adaderana. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:11
2022-07-09T15:50
в мире
шри-ланка
коломбо
готабая раджапакса
политический кризис в шри-ланке
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило издание Adaderana.На фоне протестов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. Политики призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что главу государства Готабайю Раджапаксу эвакуировали.По данным медиков, ранения в ходе протестов получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.
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в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, политический кризис в шри-ланке
13:11 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
 
СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту

Adaderana: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту

© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо
Военные на улице Коломбо - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Военные на улице Коломбо
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило издание Adaderana.
"Начальник порта в Коломбо сообщил, что группа высадилась на борт корабля ВМС Шри-Ланки "Синдурала" и корабля ВМС Шри-Ланки "Гаджабаху" и покинула порт. Он сказал, что не может предоставить подробности манифеста или тех, кто поднялся на борт", — говорится в публикации.
На фоне протестов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. Политики призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что главу государства Готабайю Раджапаксу эвакуировали.
По данным медиков, ранения в ходе протестов получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.
Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
11:55
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку, пишут СМИ
 
В миреШри-ЛанкаКоломбоГотабая РаджапаксаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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