https://ria.ru/20220709/korabli-1801402152.html

СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту

СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту - РИА Новости, 09.07.2022

СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту

Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило издание Adaderana. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:11

2022-07-09T13:11

2022-07-09T15:50

в мире

шри-ланка

коломбо

готабая раджапакса

политический кризис в шри-ланке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787891371_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_a8b8a8d16a58cceac2db0473aaa1602c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило издание Adaderana.На фоне протестов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. Политики призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что главу государства Готабайю Раджапаксу эвакуировали.По данным медиков, ранения в ходе протестов получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801390788.html

шри-ланка

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, политический кризис в шри-ланке