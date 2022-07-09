https://ria.ru/20220709/korabli-1801402152.html
СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту
СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту
Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило издание Adaderana. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:11
2022-07-09T13:11
2022-07-09T15:50
в мире
шри-ланка
коломбо
готабая раджапакса
политический кризис в шри-ланке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787891371_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_a8b8a8d16a58cceac2db0473aaa1602c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости. Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило издание Adaderana.На фоне протестов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. Политики призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что главу государства Готабайю Раджапаксу эвакуировали.По данным медиков, ранения в ходе протестов получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801390788.html
шри-ланка
коломбо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787891371_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_db44d9a06c97dbb4d85efc1c99910eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, политический кризис в шри-ланке
13:11 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
СМИ: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту
Adaderana: два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо с неизвестными на борту
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл — РИА Новости.
Два корабля ВМС Шри-Ланки вышли из порта Коломбо с неизвестными лицами на борту, сообщило
издание Adaderana.
"Начальник порта в Коломбо сообщил, что группа высадилась на борт корабля ВМС Шри-Ланки "Синдурала" и корабля ВМС Шри-Ланки "Гаджабаху" и покинула порт. Он сказал, что не может предоставить подробности манифеста или тех, кто поднялся на борт", — говорится в публикации.
На фоне протестов премьер-министр Шри-Ланки
Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. Политики призвали президента Готабайю Раджапаксу
подать в отставку.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что главу государства Готабайю Раджапаксу эвакуировали.
По данным медиков, ранения в ходе протестов получили более 30 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику валюты, в результате этого власти не могут обеспечить страну топливом. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Электроэнергию во многие районы подают с перебоями.
Внешний долг достиг 51 миллиарда долларов.