https://ria.ru/20220709/khakery-1801365473.html

Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании

Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании - РИА Новости, 09.07.2022

Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании

Хакерская группировка Killnet в своем обращении заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T04:26

2022-07-09T04:26

2022-07-09T14:57

мария захарова

маркус эдерер

россия

калининград

литва

евросоюз

еврокомиссия

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Хакерская группировка Killnet в своем обращении заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, "Оператор распределения энергии").Killnet на протяжении нескольких дней публиковала в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Россия рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьезному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.

https://ria.ru/20220706/khaker-1800562460.html

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литва

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мария захарова, маркус эдерер, россия, калининград, литва, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, дмитрий песков, в мире