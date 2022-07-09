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Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании - РИА Новости, 09.07.2022
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Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании
Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании - РИА Новости, 09.07.2022
Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании
Хакерская группировка Killnet в своем обращении заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T04:26
2022-07-09T14:57
мария захарова
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россия
калининград
литва
евросоюз
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Хакерская группировка Killnet в своем обращении заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, "Оператор распределения энергии").Killnet на протяжении нескольких дней публиковала в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Россия рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьезному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.
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мария захарова, маркус эдерер, россия, калининград, литва, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф, дмитрий песков, в мире
04:26 09.07.2022 (обновлено: 14:57 09.07.2022)
 
Хакеры сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании

Хакеры Killnet сообщили об блокировке сайта литовской энергетической компании

© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Fotolia / Alexander
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Хакерская группировка Killnet в своем обращении заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, "Оператор распределения энергии").

"Сетевая инфраструктура литовской компании ESO подверглась блокировке 100% всей экосистемы", — говорится в Telegram-канале группировки.

Killnet на протяжении нескольких дней публиковала в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Россия рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьезному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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