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Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда - РИА Новости, 09.07.2022
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Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда - РИА Новости, 09.07.2022
Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Калининградский регион точно не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее зарубежных санкций, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:31
2022-07-09T10:46
экономика
калининград
форум "территория смыслов"
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Калининградский регион точно не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее зарубежных санкций, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов"."Точно нет", - сообщил Савельев отвечая на вопрос не окажется ли Калининград в транспортной блокаде.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, РФ рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьёзному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.
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экономика, калининград, форум "территория смыслов"
10:31 09.07.2022 (обновлено: 10:46 09.07.2022)
 
Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда

Министр транспорта Савельев: Калининград не окажется в транспортной блокаде

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Калининградский регион точно не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее зарубежных санкций, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов".
"Точно нет", - сообщил Савельев отвечая на вопрос не окажется ли Калининград в транспортной блокаде.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, РФ рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьёзному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.
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ЭкономикаКалининградФорум "Территория смыслов"
 
 
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