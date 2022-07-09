https://ria.ru/20220709/kaliningrad-1801380906.html

Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда

Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда - РИА Новости, 09.07.2022

Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда

Калининградский регион точно не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее зарубежных санкций, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:31

2022-07-09T10:31

2022-07-09T10:46

экономика

калининград

форум "территория смыслов"

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Калининградский регион точно не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее зарубежных санкций, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов"."Точно нет", - сообщил Савельев отвечая на вопрос не окажется ли Калининград в транспортной блокаде.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, РФ рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьёзному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.

https://ria.ru/20220707/kaliningrad-1800980742.html

калининград

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, калининград, форум "территория смыслов"