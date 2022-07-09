10:31 09.07.2022 (обновлено: 10:46 09.07.2022)
Министр транспорта исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Министр транспорта Савельев: Калининград не окажется в транспортной блокаде
Центр Калининграда. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 июл - РИА Новости. Калининградский регион точно не окажется в транспортной блокаде на фоне введенных ранее зарубежных санкций, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов".
"Точно нет", - сообщил Савельев отвечая на вопрос не окажется ли Калининград в транспортной блокаде.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, РФ рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьёзному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.