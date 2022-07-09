https://ria.ru/20220709/groza-1801464130.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.07.2022

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на воскресенье из-за грозы, сообщила... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:47

2022-07-09T20:47

2022-07-09T20:47

погода

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на воскресенье из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 10 июля до 21 часа 10 июля на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20220709/dachi-1801374279.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, санкт-петербург