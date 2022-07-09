https://ria.ru/20220709/groza-1801464130.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.07.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на воскресенье из-за грозы, сообщила... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:47
2022-07-09T20:47
2022-07-09T20:47
погода
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97356/55/973565527_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_ec2d3e1234160057ec2cebf4b41b2eb8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на воскресенье из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 10 июля до 21 часа 10 июля на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20220709/dachi-1801374279.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97356/55/973565527_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0e2225ca92feee1a0130bef2478237ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы