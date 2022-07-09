https://ria.ru/20220709/dzhonson-1801474367.html

"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона

"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона - РИА Новости, 09.07.2022

"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона

Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявила киевский политический деятель Инна Совсун, чьи слова цитирует Daily Mail. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T22:34

2022-07-09T22:34

2022-07-09T22:44

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борис джонсон

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявила киевский политический деятель Инна Совсун, чьи слова цитирует Daily Mail.По словам Совсун, в стране есть большие сомнения насчет того, продолжит ли Лондон курс прежнего главы правительства.Джонсон подал в отставку 7 июля на фоне скандала в Консервативной партии.С начала российской специальной операции по защите Донбасса Великобритания поставила амуницию и военную технику для Вооруженных сил Украины на миллиарды долларов. В Москве предупредили, что грузы с иностранным оружием и склады боеприпасов станут законными целями для нанесения ударов.

https://ria.ru/20220709/melnik-1801464417.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина, борис джонсон