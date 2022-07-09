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"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона - РИА Новости, 09.07.2022
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"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона
"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона - РИА Новости, 09.07.2022
"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона
Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявила киевский политический деятель Инна Совсун, чьи слова цитирует Daily Mail. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T22:34
2022-07-09T22:44
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
украина
борис джонсон
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявила киевский политический деятель Инна Совсун, чьи слова цитирует Daily Mail.По словам Совсун, в стране есть большие сомнения насчет того, продолжит ли Лондон курс прежнего главы правительства.Джонсон подал в отставку 7 июля на фоне скандала в Консервативной партии.С начала российской специальной операции по защите Донбасса Великобритания поставила амуницию и военную технику для Вооруженных сил Украины на миллиарды долларов. В Москве предупредили, что грузы с иностранным оружием и склады боеприпасов станут законными целями для нанесения ударов.
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в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина, борис джонсон
22:34 09.07.2022 (обновлено: 22:44 09.07.2022)
 
"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона

Украинский политик Совсун: в Киеве встревожены из-за отставки премьера Британии Джонсона

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявила киевский политический деятель Инна Совсун, чьи слова цитирует Daily Mail.
"На Украине люди очень обеспокоены. Я понимаю, что есть разные оценки деятельности Бориса Джонсона, <…> но мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. <…> В этом смысле Джонсон, безусловно, был большим другом", — заявила она.
По словам Совсун, в стране есть большие сомнения насчет того, продолжит ли Лондон курс прежнего главы правительства.
Джонсон подал в отставку 7 июля на фоне скандала в Консервативной партии.
С начала российской специальной операции по защите Донбасса Великобритания поставила амуницию и военную технику для Вооруженных сил Украины на миллиарды долларов. В Москве предупредили, что грузы с иностранным оружием и склады боеприпасов станут законными целями для нанесения ударов.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 20:50
Express: Зеленский уволил Мельника после споров с ФРГ о российском газе
 
В миреВеликобританияВооруженные силы УкраиныУкраинаБорис Джонсон
 
 
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