22:34 09.07.2022 (обновлено: 22:44 09.07.2022)
"Будут ли дальше помогать?" В Киеве встревожены отставкой Джонсона
Украинский политик Совсун: в Киеве встревожены из-за отставки премьера Британии Джонсона
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украину встревожила отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявила киевский политический деятель Инна Совсун, чьи слова цитирует Daily Mail.
"На Украине люди очень обеспокоены. Я понимаю, что есть разные оценки деятельности Бориса Джонсона, <…> но мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. <…> В этом смысле Джонсон, безусловно, был большим другом", — заявила она.
По словам Совсун, в стране есть большие сомнения насчет того, продолжит ли Лондон курс прежнего главы правительства.
Джонсон подал в отставку 7 июля на фоне скандала в Консервативной партии.
С начала российской специальной операции по защите Донбасса Великобритания поставила амуницию и военную технику для Вооруженных сил Украины на миллиарды долларов. В Москве предупредили, что грузы с иностранным оружием и склады боеприпасов станут законными целями для нанесения ударов.