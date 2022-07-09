https://ria.ru/20220709/deti-1801437021.html

Еще 347 школьников из Мариуполя приехали на летний отдых в Петербург

Еще 347 школьников из Мариуполя приехали на летний отдых в Петербург - РИА Новости, 09.07.2022

Еще 347 школьников из Мариуполя приехали на летний отдых в Петербург

В детский оздоровительный комплекс "Дружных" в Санкт-Петербурге приехали на летний отдых 347 школьников из Мариуполя, сообщил аппарат вице-губернатора Северной... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:53

2022-07-09T17:53

2022-07-09T17:53

общество

александр беглов

санкт-петербург

мариуполь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. В детский оздоровительный комплекс "Дружных" в Санкт-Петербурге приехали на летний отдых 347 школьников из Мариуполя, сообщил аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.Ранее сообщалось, что в комплексе "Дружных" 23 июня началась первая смена для школьников из Мариуполя (приехали около 400 школьников). Всего в лагере будут организованы четыре смены для школьников из Мариуполя."9 июля в лагере "Дружных" стартовала вторая смена. На две недели в Петербург прибыли 347 детей из города-побратима. Ребята приезжают отдохнуть и оздоровиться по приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова", - говорится в сообщении.Отмечается, что главной целью проекта "Петербургские каникулы" является знакомство маленьких гостей с Северной столицей, с историей города-героя Ленинграда. В ходе смены для ребят будут организованы экскурсии в Петергоф, Летний сад, Петропавловскую крепость, Аничков дворец, исторический парк "Россия – моя история". Программу для школьников второй смены специально разработала и подготовила гимназия №631 Приморского района."Проведена огромная работа по подготовке лагеря к приезду ребят, сделано все для их комфортного пребывания, введены дополнительные корпуса для размещения как можно большего количества детей, благоустроена территория, организован специальный штат работников. На территории работает контактный зоопарк, конный клуб. Мы не сомневаемся, что еще одна смена для детей, прибывших к нам из города-побратима, будет наполнена неповторимыми, интересными, насыщенными событиями, и каждый участник программы "Петербургские каникулы" найдет себе занятие по душе", - сказал Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что дети будут поделены на 18 отрядов, каждый из которых выберет свое направление: исторический проект "Уголки Петербурга"; ремесленные мастерские с сериями мастер-классов, направленных на творческое развитие детей; образовательное направление с интеллектуальными играми; а также физическое воспитание, включающее спортивные и танцевальные мастер-классы, товарищеские матчи и соревнования.За все время летних каникул лагерь "Дружных" посетят почти 1600 школьников из Мариуполя.Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам губернатора, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.

https://ria.ru/20220707/deti-1801091515.html

https://ria.ru/20220604/deti-1793196431.html

санкт-петербург

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, александр беглов, санкт-петербург, мариуполь