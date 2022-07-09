https://ria.ru/20220709/angola-1801408909.html

Путин выразил соболезнования главе Анголы в связи со смертью экс-президента

Путин выразил соболезнования главе Анголы в связи со смертью экс-президента - РИА Новости, 09.07.2022

Путин выразил соболезнования главе Анголы в связи со смертью экс-президента

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Анголы Жоау Лоуренсу по поводу кончины бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:09

2022-07-09T14:09

2022-07-09T14:44

в мире

ангола

жоау лоуренсу

теодоро обианг нгема мбасого

барселона (город)

ссср

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Анголы Жоау Лоуренсу по поводу кончины бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Лоуренсу, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша", - говорится в телеграмме.Он отметил, что с именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных российско-ангольских отношений.Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему народу Анголы.Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался 8 июля в больнице в Барселоне после продолжительной болезни. Президент Анголы Жоау Лоуренсу объявил пятидневный национальный траур начиная с 9 июля.Выпускник Азербайджанского института нефти и химии (СССР), душ Сантуш руководил Анголой с 1979 года. Свои главные усилия он сосредоточил на мирном урегулировании в стране, где шла гражданская война при вмешательстве СССР, Кубы, США и ЮАР. Война продлилась до 2002 года, когда был убит лидер оппозиционного движения УНИТА Жонаш Савимби.С поста президента душ Сантуш ушел в сентябре 2017 года, отказавшись участвовать в очередных выборах. Он занимал второе место в мире по сроку пребывания на посту главы государства (не считая монархов Великобритании и Таиланда) после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого. Последний возглавил свою страну лишь на полтора месяца раньше душ Сантуша.

https://ria.ru/20220709/kuba-1801377690.html

https://ria.ru/20220708/santush-1801228796.html

ангола

барселона (город)

ссср

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ангола, жоау лоуренсу, теодоро обианг нгема мбасого, барселона (город), ссср