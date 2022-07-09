https://ria.ru/20220709/abe-1801399577.html

Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров

Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров - РИА Новости, 09.07.2022

Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров

После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:47

2022-07-09T12:47

2022-07-09T12:47

в мире

синдзо абэ

нара (город)

япония

токио

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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НАРА (Япония), 9 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился проливным дождем с грозой, но даже неблагоприятные погодные условия не замедлили поток японцев, желающих почтить его память.Как убедилась корреспондент РИА Новости, чтобы как-то отрегулировать движение людских потоков на тротуаре вдоль улицы, ведущей к месту трагедии, были возведены специальные переносные заграждения, а у самого тента, где размещен стол для цветов, теперь стоят госслужащие, призывающие людей не задерживаться надолго на одном месте и проходить вперед.Некоторые из тех, кто выходили из-под тента, не скрывали слез.Среди тех, кто пришел возложить цветы после обеда, были замечены также и депутаты, которых всегда легко узнать по характерным для них значкам на лацканах пиджаков.Еще более дюжины человек с цветами стояли в крытом переходе со станции Ямато-Сайдайдзи, ожидая, пока утихнет дождь.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ был доставлен в больницу Медуниверситета Нары в 12.20 по местному времени, а менее чем через пять часов он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови. Абэ было 67 лет.Ямагами был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время он дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также, что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/abe-1801380229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/ubiystvo-1801368437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ