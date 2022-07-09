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Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров - РИА Новости, 09.07.2022
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Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров - РИА Новости, 09.07.2022
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров
После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:47
2022-07-09T12:47
в мире
синдзо абэ
нара (город)
япония
токио
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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НАРА (Япония), 9 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился проливным дождем с грозой, но даже неблагоприятные погодные условия не замедлили поток японцев, желающих почтить его память.Как убедилась корреспондент РИА Новости, чтобы как-то отрегулировать движение людских потоков на тротуаре вдоль улицы, ведущей к месту трагедии, были возведены специальные переносные заграждения, а у самого тента, где размещен стол для цветов, теперь стоят госслужащие, призывающие людей не задерживаться надолго на одном месте и проходить вперед.Некоторые из тех, кто выходили из-под тента, не скрывали слез.Среди тех, кто пришел возложить цветы после обеда, были замечены также и депутаты, которых всегда легко узнать по характерным для них значкам на лацканах пиджаков.Еще более дюжины человек с цветами стояли в крытом переходе со станции Ямато-Сайдайдзи, ожидая, пока утихнет дождь.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ был доставлен в больницу Медуниверситета Нары в 12.20 по местному времени, а менее чем через пять часов он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови. Абэ было 67 лет.Ямагами был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время он дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также, что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/abe-1801380229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/ubiystvo-1801368437.html
нара (город)
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в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
12:47 09.07.2022
 
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров

Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров, несмотря на ливень

© РИА Новости / Екатерина Плясункова / Перейти в фотобанкЛюди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Люди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Перейти в фотобанк
Люди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Читать ria.ru в
НАРА (Япония), 9 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился проливным дождем с грозой, но даже неблагоприятные погодные условия не замедлили поток японцев, желающих почтить его память.
Как убедилась корреспондент РИА Новости, чтобы как-то отрегулировать движение людских потоков на тротуаре вдоль улицы, ведущей к месту трагедии, были возведены специальные переносные заграждения, а у самого тента, где размещен стол для цветов, теперь стоят госслужащие, призывающие людей не задерживаться надолго на одном месте и проходить вперед.
Некоторые из тех, кто выходили из-под тента, не скрывали слез.
Среди тех, кто пришел возложить цветы после обеда, были замечены также и депутаты, которых всегда легко узнать по характерным для них значкам на лацканах пиджаков.
Еще более дюжины человек с цветами стояли в крытом переходе со станции Ямато-Сайдайдзи, ожидая, пока утихнет дождь.
Люди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
10:12В мире
Стало известно, где могут похоронить Синдзо Абэ
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ был доставлен в больницу Медуниверситета Нары в 12.20 по местному времени, а менее чем через пять часов он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови. Абэ было 67 лет.
Ямагами был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время он дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также, что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
07:06В мире
СМИ: стрелявший в Абэ изначально хотел напасть на лидера религиозной группы
 
В миреСиндзо АбэНара (город)ЯпонияТокиоУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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