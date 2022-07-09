https://ria.ru/20220709/abe-1801399577.html
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров - РИА Новости, 09.07.2022
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров
После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:47
2022-07-09T12:47
2022-07-09T12:47
в мире
синдзо абэ
нара (город)
япония
токио
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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НАРА (Япония), 9 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился проливным дождем с грозой, но даже неблагоприятные погодные условия не замедлили поток японцев, желающих почтить его память.Как убедилась корреспондент РИА Новости, чтобы как-то отрегулировать движение людских потоков на тротуаре вдоль улицы, ведущей к месту трагедии, были возведены специальные переносные заграждения, а у самого тента, где размещен стол для цветов, теперь стоят госслужащие, призывающие людей не задерживаться надолго на одном месте и проходить вперед.Некоторые из тех, кто выходили из-под тента, не скрывали слез.Среди тех, кто пришел возложить цветы после обеда, были замечены также и депутаты, которых всегда легко узнать по характерным для них значкам на лацканах пиджаков.Еще более дюжины человек с цветами стояли в крытом переходе со станции Ямато-Сайдайдзи, ожидая, пока утихнет дождь.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ был доставлен в больницу Медуниверситета Нары в 12.20 по местному времени, а менее чем через пять часов он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови. Абэ было 67 лет.Ямагами был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время он дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также, что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/abe-1801380229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/ubiystvo-1801368437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров, несмотря на ливень
НАРА (Япония), 9 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. После гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате совершенного на него нападения прошли ровно сутки, к вечеру субботы утренний зной сменился проливным дождем с грозой, но даже неблагоприятные погодные условия не замедлили поток японцев, желающих почтить его память.
Как убедилась корреспондент РИА Новости, чтобы как-то отрегулировать движение людских потоков на тротуаре вдоль улицы, ведущей к месту трагедии, были возведены специальные переносные заграждения, а у самого тента, где размещен стол для цветов, теперь стоят госслужащие, призывающие людей не задерживаться надолго на одном месте и проходить вперед.
Некоторые из тех, кто выходили из-под тента, не скрывали слез.
Среди тех, кто пришел возложить цветы после обеда, были замечены также и депутаты, которых всегда легко узнать по характерным для них значкам на лацканах пиджаков.
Еще более дюжины человек с цветами стояли в крытом переходе со станции Ямато-Сайдайдзи, ожидая, пока утихнет дождь.
Нападение на Синдзо Абэ
было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара
во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ был доставлен в больницу Медуниверситета Нары в 12.20 по местному времени, а менее чем через пять часов он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови. Абэ было 67 лет.
Ямагами был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время он дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также, что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии
Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио
, похороны политика пройдут 12 июля.