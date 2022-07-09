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Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2022
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Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ, заявил Песков
Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2022
Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ, вопрос об участии российских представителей на... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:25
2022-07-09T11:36
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
токио
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ, вопрос об участии российских представителей на похоронах будет зависеть от правил протокола, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия, политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов по местному времени (11.00 мск) в пятницу от потери крови."Путин - нет (не поедет). Остальное зависит от протокола", - сказал Песков.Церемония, во время которой близкие, друзья и соратники бывшего премьер-министра смогут попрощаться с ним, пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Похороны, скорее всего, состоятся там же, однако эта информация уточняется. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьером Японии Абэ много раз встречался с Путиным, в общении они были на "ты".Путин 8 июля отправил телеграмму супруге и матери Абэ. Российский лидер, выражая соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии, подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между РФ и Японией. Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества экс-премьера Японии.
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япония
нара (город)
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), токио, владимир путин
11:25 09.07.2022 (обновлено: 11:36 09.07.2022)
 
Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ

© РИА Новости / Екатерина Плясункова / Перейти в фотобанкЛюди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Люди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
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Люди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ, вопрос об участии российских представителей на похоронах будет зависеть от правил протокола, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия, политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов по местному времени (11.00 мск) в пятницу от потери крови.
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Церемония, во время которой близкие, друзья и соратники бывшего премьер-министра смогут попрощаться с ним, пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Похороны, скорее всего, состоятся там же, однако эта информация уточняется. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.
Путин хорошо знал японского политика. В бытность премьером Японии Абэ много раз встречался с Путиным, в общении они были на "ты".
Путин 8 июля отправил телеграмму супруге и матери Абэ. Российский лидер, выражая соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии, подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между РФ и Японией. Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества экс-премьера Японии.
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Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэВ миреСиндзо АбэЯпонияНара (город)ТокиоВладимир Путин
 
 
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