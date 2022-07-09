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Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио - РИА Новости, 09.07.2022
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Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио
Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио - РИА Новости, 09.07.2022
Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио
Прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля, сообщил РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:44
2022-07-09T10:02
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
в мире
синдзо абэ
япония
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля, сообщил РИА Новости источник.Церемония, во время которой близкие, друзья и соратники бывшего премьер-министра смогут попрощаться с ним, пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Похороны, скорее всего, состоятся там же, однако эта информация уточняется. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов (11 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
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Люди несут цветы к месту нападения на Синдзо Абэ в городе Нара
Японцы идут к месту нападения на Абэ в городе Нара, чтобы возложить цветы и помолиться за упокой экс-премьера. Очередь - на несколько десятков метров, а цветов так много, что сотрудникам коммунальной компании пришлось дважды убирать их в картонные коробки и уносить в сторону, чтобы места хватило всем.
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, синдзо абэ, япония
09:44 09.07.2022 (обновлено: 10:02 09.07.2022)
 
Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио

Прощание с Абэ пройдет 11 июля в буддистском храме в Токио

Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля, сообщил РИА Новости источник.
Церемония, во время которой близкие, друзья и соратники бывшего премьер-министра смогут попрощаться с ним, пройдет 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Похороны, скорее всего, состоятся там же, однако эта информация уточняется. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
06:45
СМИ узнали об изначальных планах стрелявшего в Абэ
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания в полиции. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо умер в 17 часов (11 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
 
Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэВ миреСиндзо АбэЯпония
 
 
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