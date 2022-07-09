https://ria.ru/20220709/abe-1801372789.html

Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому

Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому - РИА Новости, 09.07.2022

Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому

Траурный кортеж с телом экс-премьера Японии Синдзо Абэ приехал к его дому в Токио, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T08:40

2022-07-09T08:40

2022-07-09T10:08

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

в мире

япония

синдзо абэ

нара (город)

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НАРА (Япония), 9 июл - РИА Новости. Траурный кортеж с телом экс-премьера Японии Синдзо Абэ приехал к его дому в Токио, передает корреспондент РИА Новости.Сотни людей пришли в субботу к месту нападения на бывшего премьер-министра, чтобы возложить цветы и помолиться за его упокой.Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары, где скончался. Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.Нападавший был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.

https://ria.ru/20220709/abe-1801377836.html

https://ria.ru/20220709/plan-1801367750.html

япония

нара (город)

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Траурный кортеж у дома Абэ в Токио Траурный кортеж с телом экс-премьера Абэ приехал к его дому в Токио. Прощание с политиком состоится 11 июля в буддистском храме в столице Японии, похороны – 12-го. 2022-07-09T08:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

убийство экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, япония, синдзо абэ, нара (город)