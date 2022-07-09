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Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому - РИА Новости, 09.07.2022
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Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому
Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому - РИА Новости, 09.07.2022
Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому
Траурный кортеж с телом экс-премьера Японии Синдзо Абэ приехал к его дому в Токио, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T08:40
2022-07-09T10:08
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
в мире
япония
синдзо абэ
нара (город)
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НАРА (Япония), 9 июл - РИА Новости. Траурный кортеж с телом экс-премьера Японии Синдзо Абэ приехал к его дому в Токио, передает корреспондент РИА Новости.Сотни людей пришли в субботу к месту нападения на бывшего премьер-министра, чтобы возложить цветы и помолиться за его упокой.Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары, где скончался. Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.Нападавший был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.
https://ria.ru/20220709/abe-1801377836.html
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япония
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353
60
353
60
Траурный кортеж у дома Абэ в Токио
Траурный кортеж с телом экс-премьера Абэ приехал к его дому в Токио. Прощание с политиком состоится 11 июля в буддистском храме в столице Японии, похороны – 12-го.
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РИА Новости
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, япония, синдзо абэ, нара (город)
08:40 09.07.2022 (обновлено: 10:08 09.07.2022)
 
Траурный кортеж с телом Синдзо Абэ приехал к его дому

Траурный кортеж с телом экс-премьера Синдзо Абэ приехал к его дому в Токио

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НАРА (Япония), 9 июл - РИА Новости. Траурный кортеж с телом экс-премьера Японии Синдзо Абэ приехал к его дому в Токио, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни людей пришли в субботу к месту нападения на бывшего премьер-министра, чтобы возложить цветы и помолиться за его упокой.
Люди несут цветы к месту нападения на Синдзо Абэ в городе Нара - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
09:44
Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.
Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары, где скончался. Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.
Нападавший был задержан на месте. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
06:45
СМИ узнали об изначальных планах стрелявшего в Абэ
 
Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэВ миреЯпонияСиндзо АбэНара (город)
 
 
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