https://ria.ru/20220709/abe-1801366335.html

Сотни японцев приходят к месту нападения на Абэ, чтобы почтить его память

Сотни японцев приходят к месту нападения на Абэ, чтобы почтить его память - РИА Новости, 09.07.2022

Сотни японцев приходят к месту нападения на Абэ, чтобы почтить его память

Сотни людей нескончаемым потоком идут к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы возложить цветы и помолиться за его упокой,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T05:30

2022-07-09T05:30

2022-07-09T09:48

в мире

синдзо абэ

япония

нара (город)

киото (префектура)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801377337_0:19:600:357_1920x0_80_0_0_35315d29e45479df7556c6330c6381b2.jpg

НАРА (Япония), 9 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Сотни людей нескончаемым потоком идут к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы возложить цветы и помолиться за его упокой, передает корреспондент РИА Новости с площади перед железнодорожной станцией Ямато-Сайдайдзи в городе Нара.Несмотря на изнуряющий зной, за неполные 10 минут цветов на столе под установленным специально тентом стало так много, что сотрудникам коммунальной компании пришлось дважды убирать их в картонные коробки и уносить в сторону, чтобы ожидающие своей очереди люди могли подойти и почтить память погибшего политика.Люди приходят по одному, парами и целыми семьями. К 10.30 очередь из желающих возложить цветы растянулось на несколько десятков метров к самой станции."Абсолютно не верится, что такое могло произойти в Японии! Господин Абэ был таким спокойным политиком, Япония так изменилась", — заявил РИА Новости 86-летний житель Киото, который приехал в Нару специально, чтобы положить цветы к месту трагедии.Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами — произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.

https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801280800.html

япония

нара (город)

киото (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди несут цветы к месту нападения на Синдзо Абэ в городе Нара Японцы идут к месту нападения на Абэ в городе Нара, чтобы возложить цветы и помолиться за упокой экс-премьера. Очередь - на несколько десятков метров, а цветов так много, что сотрудникам коммунальной компании пришлось дважды убирать их в картонные коробки и уносить в сторону, чтобы места хватило всем. 2022-07-09T05:30 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), киото (префектура), убийство экс-премьера японии синдзо абэ